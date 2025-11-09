Formaţia Manchester City a învins, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Liverpool, în etapa a 11-a a campionatului Angliei.



Manchester City - Liverpool 3-0 | Campioana Angliei, ”demolată” pe Etihad



Înaintea meciului, fanii de la City i-au adus un omagiu lui Pep Guardiola, aflat la meciul 1000 ca antrenor.



Golurile au fost marcate Haaland (29), Nico (45+3) şi Doku (63).



Ajuns la Manchester City în 2016, Pep Guardiola a câştigat totul cu Cetăţenii şi a disputat duminică al 1000-lea meci din cariera sa de antrenor.



Pe tribuna centrală, o pânză mare cu chipul lui Guardiola era însoţită de legenda „We have got Guardiola” (tradusă prin „îl avem pe Guardiola”, ca un ecou al cântecului suporterilor în numele său).



Pe o altă tribună, o animaţie similară avea ca legendă o reluare a celebrului slogan al FC Barcelona „Més que un entrenador” (tradus „mai mult decât un antrenor”), scrie News.ro.

