Steaua a remizat pe terenului lui FC Bihor, la Oradea, scor 3-3, într-un meci din runda a 9-a din play-off-ul Ligii 2.

Militarii au marcat prin Gualda (6'), Adi Popa (35') și Chipirliu (84'), în timp ce orădenii au înscris prin Enceanu (11'), Filip (25') și Chirițoiu (90+3')

Remiză spectaculoasă la Oradea

Cele două echipe nu au drept de promovare în Superliga, dar acest fapt nu le-a oprit să ofere o partidă spectaculoasă.

Adi Popa a fost titularizat în partida cu FC Bihor și nu a dezamăgit. În minutul 35 al meciului de la Oradea, Adi Popa a primit o minge în lateral, dar nu în apropierea careului.

Fostul jucător de la FCSB și Reading nu a stat însă pe gânduri și a șutat de la mare distanță, iar mingea trimisă de el s-a oprit în vinclul porții lui Cadar.

Portarul lui FC Bihor a fost spectator la șutul senzațional expediat de Adi Popa cu piciorul drept, iar jucătorul cu numărul 77 al „militarilor” a egalat înainte de pauză.

În urma acestui rezultat, Steaua rămâne pe poziția a patra în clasamentul Ligii 2, cu 49 de puncte.

FC Bihor are același număr de puncte, dar se află pe poziția a doua.