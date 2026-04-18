Partida Manchester City - Arsenal, din runda 33 de Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 18:30.

Pep Guardiola, în gardă înaintea derby-ului cu Arsenal

Antrenorul spaniol a vorbit despre importanța duelului cu Arsenal de pe „Etihad Stadium” și a scos în evidență punctele tari ale echipei antrenate de Mikel Arteta.

Pep Guardiola a spus clar că o înfrângere în acest derby ar însemna că Manchester City nu va mai avea nicio șansă să câștige campionatul.

„Dacă pierdem, s-a terminat. Sunt foarte puternici în toate compartimentele. La dueluri, la fizic — dacă le permiți să-și dezvolte jocul fără să fii agresiv, construiesc foarte bine. (n.r. David) Raya este extraordinar. Nici nu mai are rost să vorbim despre fazele fixe. De aceea sunt ceea ce sunt. Lideri în Premier League tot sezonul, iar de aceea sunt mândru că sunt acolo și că îi provocăm.

Dacă jucăm cum am făcut-o timp de 95 de minute (n.r. ca pe Wembley) și ei joacă la fel ca atunci, vom câștiga. Dar fotbalul este imprevizibil. Îl cunosc puțin pe Mikel; sigur vor schimba ceva, iar noi trebuie să fim pregătiți.”, a spus Pep Guardiola, conform Goal.com.

Cum arată programul meciurilor din Premier League: lupta la titlu, mai intensă ca niciodată

Radu Drăgușin și Tottenham joacă meciul cu Brighton cu sabia retrogradării deasupra capului, după înfrângerea din runda trecută.

Chelsea - Manchester United este cel mai tare duel al zile de sâmbătă, în timp ce ziua de duminică începe cu „Merseyside Derby” dintre Everton - Liverpool și se încheie cu cel mai așteptat meci al finalului de sezon: Manchester City - Arsenal.

Etapa intermediară poate conta enorm în lupta la titlu, pentru că înaintea meciului direct cu Manchester City, Arsenal are cu șase puncte mai mult decât cetățenii, dar are și cu un meci mai mult.

Pe lângă meciurile din Premier League, pe VOYO va fi fotbal live de cea mai bună calitate din semifinalele FA Cup.

Program Premier League etapa 33

18 aprilie

Brentford - Fulham, de la 14:30, LIVE pe VOYO

Leeds - Wolves, de la 17:00, LIVE pe VOYO

Newcastle - Bournemouth, de la 17:00, LIVE pe VOYO

Tottenham - Brighton, de la 19:30, LIVE pe VOYO

Chelsea - Manchester United, de la 22:00, LIVE pe VOYO

19 aprilie

Aston Villa - Sunderland, de la 16:00, LIVE pe VOYO

Everton - Liverpool, de la 16:00, LIVE pe VOYO

Nottingham Forest - Burnley, de la 16:00, LIVE pe VOYO

Manchester City - Arsenal, de la 18:30, LIVE pe VOYO

20 aprilie