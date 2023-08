Newcastle a mai rezolvat un transfer și a depășit borna de 160 de milioane de euro

Newcastle este una dintre surprizele sezonului precedent din Premier League. Gruparea de pe St. James Park s-a clasat pe locul trei și a reușit să se califice în grupele UEFA Champions League.

Pentru a face o figură frumoasă în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa, dar și pentru a se bate în continuare la locurile fruntașe din Premier League, oficialii ”coțofenelor” au scos sume importante din conturi.

După Sandro Tonali, Havery Barnes și Yankuba Minteh, Newcastle a mai rezolvat un transfer, cel al lui Tino Livramento (21 de ani), fundașul dreapta de la retrogradata Southampton.

În schimbul fotbalistului crescut de Chelsea, Newcastle va plăti nu mai puțin de 45 de milioane de euro, iar acesta ar urma să semneze un contract valabil pentru următorii cinci ani, scrie jurnalistul Nicolo Schira pe contul său de Twitter.

???? Done Deal! Tino #Livramento to #Newcastle from #Southampton for 45M. Contract until 2028. #transfers #NUFC