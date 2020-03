Oficialii lui United au decis programul echipei dupa suspendarea Premier League! Fotbalistii, testati de Covid-19 de doua ori pe zi! Deciziile clubului englez 

Coronavirusul a afectat serios lumea fotbalului.

Conducerea Premier League a decis suspendarea campionatului pana pe 3 aprilie, perioada de pauza putand fi prelungita in functie de evolutia pandemiei de Covid-19.

In ciuda acestei decizii, Manchester United nu are de gand sa isi suspende antrenamentele. Clubul a luat totusi masuri radicale pentru a impiedica raspindirea coronaviruslui, anunta Daily Mirror.

Fotbalistii sunt testati atat in momentul in care ajung la baza de antrenamente din Carrington, cat si atunci cand pleaca. Oficialii lui United vor astfel sa se asigure ca nu va fi niciun caz de infectare in cadrul clubului.

"Diavolii" au luat masuri si in cadrul partidei cu LASK de joi, castigata cu 5-0 de englezi. Meciul a fost jucat cu portile inchise, iar la pauza jucatorii au fost testati de medicii echipei.