United si PSG au contactat unul dintre cei mai doriti antrenori ai momentului! Ce raspuns a dat tehnicianul

Cele doua cluburi au luat legatura cu antrenorul.

Fostul antrenor al lui Tottenham, Mauricio Pochettino, a fost contactat de PSG si de Manchester United. Argentinianul a refuzat ambele cluburi si le-a transmis ca nu e interesat de preluarea niciuneia dintre ele, anunta Mundo Deportivo.

Conform sursei citate, Pochettino ar astepta o oferta concreta de la Real Madrid. Presa din Spania a anuntat in ultimul timp ca Zinedine Zidane va pleca la vara de la "galactici", iar Pochettino e primul nume de pe lista lui Florentino Perez. Conducerea lui Real Madrid l-a luat in calcul pe Pochettino si in trecut, insa aducerea argentinianului pe Bernabeu a fost blocata de contractul acestuia cu Tottenham.

Mauricio Pochettino nu a castigat niciun trofeu in cariera de antrenor, dar a impresionat dupa ce a ajuns cu londonezii in finala de Champions League, in 2019. Tottenham a pierdut atunci in fata lui Liverpool.