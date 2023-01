Starul din Premier League prins băut la volan și-a aflat azi pedeapsa: "Puteau exista consecințe dezastruoase"

Judecătorul Paul Currer a decis în cazul jucătorului şi o interdicţie de a conduce pe o perioadă de 12 luni. Această pedeapsă se va reduce la nouă luni dacă Joelinton va urma un curs de reabilitare, potrivit News.ro.

Judecătorul a luat în considerare faptul că jucătorul şi-a recunoscut repede vina şi a arătat că regretă ce a făcut.

“Te-ai pus în pericol şi ar fi putut exista consecinţe dezastruoase pentru vieţile altora. Sper sincer că ai învăţat din această greşeală şi că nu te vom mai vedea aici”, i s-a adresat Paul Currer lui Joelinton.

Joelinton a fost reţinut de poliţie la 12 ianuarie, la ora 01.20 GMT, sub acuzaţia de conducere în stare de ebrietate. Jucătorul le-a spus poliţiştilor că seara băuse două pahare de vin.

În ciuda incidentului din 12 ianuarie, Joelinton a continuat să fie titular la Newcastle în ultimele meciuri. Brazilianul chiar a marcat golul victoriei echipei sale în partida cu Southampton, din turul semifinalelor Cupei Ligii Angliei, scor 1-0.

Newcastle's Joelinton has been banned from driving and fined £29,000 for drink-driving.

He was arrested in the early hours of 12 January.

More ⬇ #BBCFootball