Un jucător de la Newcastle a fost arestat și va apărea în fața unui tribunal

Joelinton, mijlocaşul brazilian al clubului englez Newcastle, a fost reţinut de poliţie joi dimineaţa sub acuzaţia de conducere în stare de ebrietate.

„Puţin înainte de ora 1.20, joi dimineaţa, ofiţerii de poliţie au oprit un vehicul în Ponteland (lângă Newcastle) şi l-au arestat pe şofer.

Este vorba de Joelinton, 26 de ani, care a fost acuzat de conducere sub influenţa unei cantităţi de alcool care depăşeşte limita autorizată”, a declarat joi un purtător de cuvânt al poliţiei locale.

Joelinton va trebui să se prezinte în faţa unui tribunal din Newcastle la 26 ianuarie.

Fotbalistul lui Newcastle a fost titular în meciul cu Leicester, 2-0, care s-a disputat marți seară, în sferturile de finală ale Cupei Ligii Angliei. Joelinton a pasat decisiv la primul gol al echipei sale, marcat de Burn.

Joelinton, mijlocaş ofensiv al echipei Newcastle, a marcat în acest sezon trei goluri şi a oferit trei pase decisive pentru formaţia sa.

BREAKING: Newcastle's Joelinton has been charged with drink-driving and will appear in court at the end of January. pic.twitter.com/0nZhJR69kz