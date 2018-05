OFICIAL | Frank Lampard a luat exemplul Gerrard si a preluat prima sa echipa ca antrenor! Se va lupta pentru potul de 100+ milioane

Frank Lampard este noul antrenor al lui Derby County.

Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00! Toata Romania vede Romania! Joi, 31 mai, 17:00 in direct la PRO TV: Romania - Chile!

Frank Lampard, fostul mijlocas al lui West Ham si Chelsea, a semnat un contract pe 3 ani cu Derby County, echipa care a cucerit titlul in Anglia in 1972 si 1975.

Derby County a jucat in acest sezon Play Off-ul pentru promovarea in Premier League, dar a pierdut in semifinale cu 1-2 la general in fata lui Fulham, formatie care a si promovat pana la urma.

"Este primul meu contract ca manager. Am lucrat de-a lungul carierei mele cu cei mai buni antrenori si sunt increzator in abilitatile mele", a spus Lampard.