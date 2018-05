Ar fi AFACEREA VERII: Ronaldo vrea sa cumpere un club din liga a doua din Spania! Anuntul facut de presa portugheza

Ronaldo vrea sa cumpere un club din Spania.

Nu, nu este vorba despre Cristiano Ronaldo, ci despre Ronaldo "Fenomenul". Fostul mare jucator brazilian este hotarat sa cumpere o formatia din liga a doua spaniola, informeaza portughezii de la O Jogo, care citeaza surse din Brazilia.

Dupa ce a incercat, fara succes, sa cumpere Getafe sau Tenerife, Ronaldo vrea sa investeasca acum la Real Valladolid. Potrivit jurnalistilor portughezi, afacerea s-ar ridica la 30 de milioane de euro. Valladolid a terminat sezonul regulat din liga a doua spaniola pe locul 6.

Ronaldo a mai fost in actionariatul unui club din Statele Unite ale Americii, insa s-a retras din conducere dupa doi ani.

Ronaldo, in varsta de 41 de ani acum, a jucat in Spania la cei doi mari granzi. A evoluat pentru Barcelona in perioada 1996-1997, iar pentru Real Madrid in perioada 2002-2007.