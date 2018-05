MOTIVUL REAL al plecarii lui Dan Petrescu? "Totul a fost OK pana in iarna!" Episodul care a produs "ruptura": "Asa am auzit!"

Dan Petrescu este ca si plecat de la CFR Cluj.

Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00! Toata Romania vede Romania! Joi, 31 mai, 17:00 in direct la PRO TV: Romania - Chile!

Antrenorul care a adus al patrulea titlu in Ardeal este foarte aproape de rezilierea contractului cu clujenii. Petrescu are o oferta din China si este tentat sa-i dea curs, mai ales dupa ce a primit reprosuri din partea conducerii.

Gabi Balint a relatat o discutie aprinsa pe care Dan Petrescu ar fi avut-o cu oamenii din conducerea CFR-ului. Patronul clujenilor i-ar fi reprosat lui Petrescu faptul ca echipa are un joc anost si inchis in ciuda investitiilor facute in fotbalisti ofensivi, iar acesta este unul dintre motivele principale pentru ca suporterii nu vin in numar mare la stadion.

"Totul a fost ok pana in iarna. Apoi i s-a zis sa se joace mai ofensiv, la care Dan Petrescu a spus ca vrea niste jucatori de benzi, de viteza. I-au adus jucatorii si nu au evoluat. Nemultumiri au fost de ambele parti, inclusiv din partea conducerii. Chiar am auzit ca patronul le-a facut niste reprosuri.

'V-am cerut niste jucatori in iarna si nu jucam nimic! Nici macar nu joaca acei fotbalisti! Oamenii nu vin la stadion, sunt nemultumiti! Pentru ce am mai adus jucatori daca nu jucam nimic?', asa am auzit ca le-a spus. Acum urmeaza altceva, un nou antrenor care va juca mai ofensiv", a declarat Gabi Balint pentru DigiSport.