Oferta primită de N'Golo Kante, intrat în ultimele șase luni de contract cu Chelsea

Chiar dacă s-a scris că ar urma să plece de pe Stamford Bridge și ar fi așteptat în Arabia Saudită, la Al-Nassr, clubul care l-a transferat recent și pe Cristiano Ronaldo, situația mijlocașului francez a luat o întorsătură neașteptată.

Chelsea vrea să-l păstreze pe fostul campion mondial cu naționala Franței și i-a oferit un nou contract, valabil pentru încă trei sezoane, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

Rămâne de văzut ce va decide Kante cu privire la viitorul său, având în vedere că mijlocașul nu duce lipsă de oferte și ar fi dorit și de mai multe echipe importante din Europa.

