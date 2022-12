E gata! N'Golo Kante pleacă de la Chelsea și poate fi coleg cu Ronaldo

Kante va pleca de la Chelsea la finalul acestui sezon, din postura de jucător liber de contract, scrie jurnalistul Nicolo Schira, care precizează că mijlocașul francez este dorit de trei cluburi importante din Europa.

Francezul, care a ratat Cupa Mondială din Qatar din cauza unei accidentări, ar avea și o variantă din zona Golfului. Al-Nassr, echipa care i-a făcut o ofertă fabuloasă lui Cristiano Ronaldo, plănuiește să-l transfere pe Kante, așa cum a scris presa internațională în ultimele zile.

N’Golo #Kantè is ready to leave #Chelsea at the end of the season as a free agent. #transfers #CFC https://t.co/mPXpQTe0qr