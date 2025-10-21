West Ham a pierdut din nou pe teren propriu, 0-2 cu Brentford în etapa a opta din Premier League, meci transmis în exclusivitate de VOYO.
Igor Thiago, în minutul 43, și Mathias Jensen, în minutul 90+4, au fost marcatorii oaspeților, iar ”ciocănarii” sunt pe penultimul loc în clasament, cu doar patru puncte strânse până acum.
La finalul meciului, suporterii lui West Ham i-au fluierat pe jucătorii lui Nuno Espirito Santo, care au ajuns la al patrulea eșec consecutiv pe teren propriu, un record negativ pentru istoria clubului.
”Trebuie să-i aducem pe fani înapoi alături de echipă”, a recunoscut managerul portughez al lui West Ham.
După opt etape disputate în Premier League, lider este Arsenal, cu 19 puncte. ”Tunarii” sunt urmați în clasament de Manchester City (16 puncte), campioana en-titre Liverpool și revelația Bournemouth, ambele cu câte 15 puncte.
