Discursul lui Jarrod Bowen, după ce West Ham a retrogradat

Căpitanul lui West Ham, Jarrod Bowen, a dat de înțeles că nu ia în calcul să părăsească echipa după retrogradare. El își dorește să ajute clubul să revină rapid în Premier League.

"Doar durere. Sunt aici de șase ani și jumătate acum. Am avut multe momente bune, dar asta le eclipsează pe toate. Faptul că acest club a retrogradat... doare.

Nu ar fi trebuit să fim în poziția în care suntem, dar am ajuns aici și nu am făcut suficient ca să ne salvăm. Durerea e singurul lucru pe care îl simt. Am avut atât de multe meciuri în care puteam obține rezultate diferite.

Totul este încă foarte proaspăt. Să vorbim despre viitor acum ar fi lipsit de respect față de club, suporteri și tot ce ține de asta. Clubul ăsta merită să fie în Premier League. Obiectivul nostru acum este să readucem acest club în Premier League.

Ar fi lipsit de respect față de toată lumea să încep să vorbesc despre viitorul meu acum. Eu vreau ca acest club să fie în Premier League. Este un club care înseamnă enorm pentru mine", a declarat Jarrod Bowen, citat de BBC.

Potrivit site-ului Transfermarkt, Jarrod Bowen e cotat la 35 de milioane de euro.

Drăgușin rămâne în Premier League, Tottenham s-a salvat în ultima etapă

Tottenham a tremurat serios pentru menținerea în Premier League. Echipa pregătită de Roberto De Zerbi, fost jucător la CFR Cluj, a câștigat duelul cu Everton din ultima etapă, scor 1-0.

Astfel, nu a mai contat rezulatul meciului West Ham - Leeds. Deși londonezii s-au impus și ei, scor 3-0, Tottenham a terminat campionatul deasupra locurilor retrogradabile. Prin urmare, fundașul român Radu Drăgușin și colegii săi au evitat căderea în Championship.

West Ham United revine în eșalonul secund după 14 sezoane consecutive petrecute în Premier League. "Ciocănarii" nu au mai evoluat în Championship din sezonul 2011/2012. Atunci au obținut promovarea în urma play-off-ului.

Tottenham a evitat retrogradarea, dar asta nu șterge cu buretele rezultatele dezastruoase din acest an. În sezonul trecut, Spurs a triumfat în finala UEFA Europa League și astfel și-a asigurat prezența în UEFA Champions League. Dar la numai un an distanță, echipa lui Drăgușin a fost la un pas să ajungă în liga secundă.