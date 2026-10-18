CLASAMENT Internaționalii români din Championship se luptă să nu retrogradeze în liga a treia!

Internaționalii români din Championship se luptă să nu retrogradeze în liga a treia! Premier League
SPORT.RO
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Andrei Coubiș și Lisav Eissat, cu bune și cu rele în Anglia.

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andrei coubisLisav EissatChampionshipLincoln CityBristol City
Din articol

Fundaşul român Andrei Coubiş a marcat primul său gol pentru echipa Lincoln City, în meciul terminat la egalitate cu Millwall, 2-2, sâmbătă, în etapa a 11-a a ligii secunde engleze de fotbal.

Coubiș, marcator în minutul 1 în ultima etapă pentru Lincoln

Coubiş a deschis scorul în chiar primul minut de joc, oaspeţii au avut apoi 2-0, după reuşita lui Robert Street (33), dar londonezii au revenit în ultima jumătate de oră prin golurile înscrise de Kyrell Jeremiah Lisbie (63) şi Jake Cooper (82).

Lincoln City a încheiat meciul în zece oameni, după eliminarea lui Deji Elerewe (84).

Coubiş a fost integralist şi a primit un cartonaş galben în minutul 69.

Eissat, rezervă la Bristol

În alt meci, Bristol City, cu internaţionalul român Lisav Eissat ţinut pe banca de rezerve, a pierdut acasă cu Sheffield United, 0-1.

Swansea City este lider în Championship, cu 23 de puncte, urmată de West Ham, 22 puncte, Middlesbrough, 22 puncte, etc. 

Bristol City se află pe 16, cu 14 puncte, iar Lincoln City este pe 18, cu 12 puncte, din 24 de echipe (ultimele trei retrogradează în League One, a treia divizie engleză).

Clasamentul din Championship

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Info: Agerpres

Foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

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