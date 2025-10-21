OFICIAL Nottingham Forest a anunțat numele noului antrenor, deja al treilea în acest sezon!

Nottingham Forest a anunțat numele noului antrenor, deja al treilea &icirc;n acest sezon! Premier League
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Premier League este transmis în exclusivitate de VOYO.

TAGS:
Nottingham ForestAnge PostecoglouNuno Espirito SantoRoberto Mancinisean dyche
Din articol

Nottingham Forest a anunţat marţi numirea lui Sean Dyche în funcţia de antrenor, în urma demiterii lui Ange Postecoglou de pe banca tehnică, informează EFE.

Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou și acum Sean Dyche

Dyche va fi al treilea antrenor al echipei în acest sezon, după Ange Postecoglou, care a fost demis după ce nu a reuşit să câştige în opt meciuri, şi Nuno Espirito Santo, care a plecat în urma unor neînţelegeri cu conducerea, în ciuda faptului că a obţinut cele mai bune rezultate ale echipei din ultimele decenii şi a calificat-o în competiţiile europene.

Sean Dyche a semnat un contract pentru un an şi jumătate, valabil până în 2027.

Sean Dyche, antrenor un deceniu la Burnley

Sean Dyche (54 ani), un fost fundaş central care s-a format ca jucător la Nottingham Forest, a antrenat între 2023 şi 2025 formaţia Everton după nu mai puțin de zece sezoane petrecute pe banca tehnică a lui Burnley. 

El a devenit principalul favorit la succesiunea lui Postecoglou, după discuţiile purtate în weekend cu oficialii lui Forest, care au mai negociat şi cu fostul selecţioner italian Roberto Mancini.

Postecoglou a rezistat puţin mai mult de o lună de zile la conducerea tehnică a "pădurarilor", fiind demis la doar 17 minute după încheierea jocului cu Chelsea, disputat sâmbătă, scrie Agerpres.

Nottingham Forest ocupă primul loc retrogradabil în clasamentul ligii engleze (18), după ce a înregistrat o singură victorie în primele opt etape ale sezonului.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent în Parlament
Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent &icirc;n Parlament
ARTICOLE PE SUBIECT
West Ham, dezastru istoric &icirc;n Premier League după un nou eșec acasă!
West Ham, dezastru istoric în Premier League după un nou eșec acasă!
ULTIMELE STIRI
Fostul antrenor de la FCSB și Dinamo, victorie la debutul ca selecționer!
Fostul antrenor de la FCSB și Dinamo, victorie la debutul ca selecționer!
Iftime vede Botoșaniul pe primul loc, dar simte că o altă echipă va fi campioană: &bdquo;E anul lor!&ldquo;
Iftime vede Botoșaniul pe primul loc, dar simte că o altă echipă va fi campioană: „E anul lor!“
Barcelona, Manchester City, PSG, Arsenal, Pafos cu Vlad Dragomir și PSV cu Dennis Man, de la 19:45 și 22:00 &icirc;n Champions League!
Barcelona, Manchester City, PSG, Arsenal, Pafos cu Vlad Dragomir și PSV cu Dennis Man, de la 19:45 și 22:00 în Champions League!
Union Saint-Gilloise - Inter Milano, de la 22:00! Echipa lui Cristi Chivu are p&acirc;nă acum un parcurs perfect &icirc;n Champions League
Union Saint-Gilloise - Inter Milano, de la 22:00! Echipa lui Cristi Chivu are până acum un parcurs perfect în Champions League
Surpriză uriașă! Dan Petrescu revine &icirc;n Superliga
Surpriză uriașă! Dan Petrescu revine în Superliga
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Adrian Mititelu, pe cale să dea lovitură: 2.500.000 de euro!

Adrian Mititelu, pe cale să dea lovitură: 2.500.000 de euro!

Ce surpriză! Cine e antrenorul care a apărut la antrenamentul lui U Cluj de azi

Ce surpriză! Cine e antrenorul care a apărut la antrenamentul lui U Cluj de azi

Surpriză uriașă! Ciprian Marica a numit antrenorul potrivit pentru FCSB: &rdquo;O să fiu sincer acum&rdquo;

Surpriză uriașă! Ciprian Marica a numit antrenorul potrivit pentru FCSB: ”O să fiu sincer acum”

Cristiano Ronaldo Junior a fost convocat la naționala Portugaliei!

Cristiano Ronaldo Junior a fost convocat la naționala Portugaliei!

Se pregătește mutarea la CFR Cluj? Numele pe care Iancu &icirc;l aruncă &icirc;n joc pentru banca ardelenilor: El va fi noul antrenor

Se pregătește mutarea la CFR Cluj? Numele pe care Iancu îl aruncă în joc pentru banca ardelenilor: "El va fi noul antrenor"

Mă sperii sau ce? Neagoe dezvăluie ce i-a zis lui Mandorlini după Petrolul - CFR

"Mă sperii sau ce?" Neagoe dezvăluie ce i-a zis lui Mandorlini după Petrolul - CFR



Recomandarile redactiei
Surpriză uriașă! Dan Petrescu revine &icirc;n Superliga
Surpriză uriașă! Dan Petrescu revine în Superliga
Iftime vede Botoșaniul pe primul loc, dar simte că o altă echipă va fi campioană: &bdquo;E anul lor!&ldquo;
Iftime vede Botoșaniul pe primul loc, dar simte că o altă echipă va fi campioană: „E anul lor!“
Lovitura dată de FCSB: &rdquo;E un atacant adevărat! Jucător de bătaie, exact ce &icirc;ți trebuie&rdquo;
Lovitura dată de FCSB: ”E un atacant adevărat! Jucător de bătaie, exact ce îți trebuie”
Surpriză uriașă! Ciprian Marica a numit antrenorul potrivit pentru FCSB: &rdquo;O să fiu sincer acum&rdquo;
Surpriză uriașă! Ciprian Marica a numit antrenorul potrivit pentru FCSB: ”O să fiu sincer acum”
&bdquo;Palma&ldquo; dată de Coman antrenorului care &icirc;l ține pe bancă: Florinel, star printre niște &bdquo;epave&ldquo;
„Palma“ dată de Coman antrenorului care îl ține pe bancă: Florinel, star printre niște „epave“
Alte subiecte de interes
Un controversat oligarh grec ar fi cumpărat clubul lui Berlusconi! El mai deține alte trei echipe de top
Un controversat oligarh grec ar fi cumpărat clubul lui Berlusconi! El mai deține alte trei echipe de top
Un club din Premier League, sancționat dur. &rdquo;Fair-play financiar&rdquo;
Un club din Premier League, sancționat dur. ”Fair-play financiar”
Fricțiuni &icirc;ntre Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul rom&acirc;n + &Icirc;ntrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin &icirc;nainte de debutul &icirc;n noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul rom&acirc;n
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
West Ham, dezastru istoric &icirc;n Premier League după un nou eșec acasă!
West Ham, dezastru istoric în Premier League după un nou eșec acasă!
Numele-surpriză care a devenit favorit să-l &icirc;nlocuiască pe Postecoglou la Nottingham Forest
Numele-surpriză care a devenit favorit să-l înlocuiască pe Postecoglou la Nottingham Forest
CITESTE SI
Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din Rom&acirc;nia. Sunt mici și au zgomote ciudate. &rdquo;E posibil&rdquo;

stirileprotv Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil”

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Tudor Chirilă critică CCR: &bdquo;Fă-te, mamă, judecător, că viața e scurtă și merită trăită&rdquo;

stirileprotv Tudor Chirilă critică CCR: „Fă-te, mamă, judecător, că viața e scurtă și merită trăită”

Nicușor Dan vrea să candideze pentru un nou mandat de președinte al Rom&acirc;niei. &rdquo;Ca să faci lucruri &icirc;n societate necesită timp&rdquo;

stirileprotv Nicușor Dan vrea să candideze pentru un nou mandat de președinte al României. ”Ca să faci lucruri în societate necesită timp”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!