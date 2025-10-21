Nottingham Forest a anunţat marţi numirea lui Sean Dyche în funcţia de antrenor, în urma demiterii lui Ange Postecoglou de pe banca tehnică, informează EFE.

Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou și acum Sean Dyche



Dyche va fi al treilea antrenor al echipei în acest sezon, după Ange Postecoglou, care a fost demis după ce nu a reuşit să câştige în opt meciuri, şi Nuno Espirito Santo, care a plecat în urma unor neînţelegeri cu conducerea, în ciuda faptului că a obţinut cele mai bune rezultate ale echipei din ultimele decenii şi a calificat-o în competiţiile europene.

Sean Dyche a semnat un contract pentru un an şi jumătate, valabil până în 2027.

Sean Dyche, antrenor un deceniu la Burnley



Sean Dyche (54 ani), un fost fundaş central care s-a format ca jucător la Nottingham Forest, a antrenat între 2023 şi 2025 formaţia Everton după nu mai puțin de zece sezoane petrecute pe banca tehnică a lui Burnley.

El a devenit principalul favorit la succesiunea lui Postecoglou, după discuţiile purtate în weekend cu oficialii lui Forest, care au mai negociat şi cu fostul selecţioner italian Roberto Mancini.

Postecoglou a rezistat puţin mai mult de o lună de zile la conducerea tehnică a "pădurarilor", fiind demis la doar 17 minute după încheierea jocului cu Chelsea, disputat sâmbătă, scrie Agerpres.

Nottingham Forest ocupă primul loc retrogradabil în clasamentul ligii engleze (18), după ce a înregistrat o singură victorie în primele opt etape ale sezonului.

