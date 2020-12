Mos Craciun are echipa de fotbal! :) Istoria FANTASTICA a clubului din Laponia la meciurile caruia Mosul e prezent de fiecare data

Mos Craciun este simbolul unei echipe de fotbal din Laponia.

FC Santa Claus a fost fondata in 1992, in capitala Laponiei, Rovaniemi. Desi nu a jucat niciodata pana in prezent intr-un esalon superior Ligii a 3-a, echipa are foarte multi fani datorita povestii din jurul sau.

Echipa atrage atentia cu atat mai mult cu cat Mos Craciun este prezent in tribune la toate meciurile pe care le disputa, indiferent daca este vara sau iarna.

Fotbalistii de la FC Santa Claus nu sunt jucatori profesionisti, ci amatori, care in viata obisnuita lucreaza pentru Mos Craciun, fie la posta, fie la targul din oras. In 2019, echipa a retrogradat in liga a 6-a, fiind ulterior inscrisa intr-o competitie locala, dar oficialii clubului au planuri mari.

Acestia intentioneaza ca gruparea lui Mos Craciun sa revina in sistemul national de joc din 2021, dorind ca toti oamenii sa cunoasca povestea echipei care il reprezinta pe batranul asteptat in fiecare decembrie de copiii din intreaga lume. :)