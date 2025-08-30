Chelsea a bătut palma cu Bayern și încasează 15 milioane de euro doar pentru un împrumut!

Nicolas Jackson (24 de ani), atacantul senegalez cumpărat în urmă cu două sezoane, de la Villarreal, pentru 37 de milioane de euro, va pleca de la Chelsea.



Nicolas Jackson, împrumutat de Chelsea la Bayern Munchen

Jackson va semna cu Bayern Munchen, acolo unde va fi împrumutat timp de un sezon. Bavarezii plătesc 15 milioane de euro celor de la Chelsea și îi vor suporta integral salariul fotbalistului african, anunță Sky.



Bayern va avea și opțiunea unui transfer definitiv până vara viitoare, suma stabilită fiind de 80 de milioane de euro. Nicolas Jackson este așteptat sâmbătă la Munchen pentru oficializarea mutării.

