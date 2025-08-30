Chelsea a bătut palma cu Bayern și încasează 15 milioane de euro doar pentru un împrumut!

Chelsea continuă să facă modificări în lot și pe finalul perioadei de mercato, iar în aceste zile a ajuns la un acord cu Bayern Munchen pentru cedarea lui Nicolas Jackson.

Nicolas Jackson (24 de ani), atacantul senegalez cumpărat în urmă cu două sezoane, de la Villarreal, pentru 37 de milioane de euro, va pleca de la Chelsea.

Nicolas Jackson, împrumutat de Chelsea la Bayern Munchen

Jackson va semna cu Bayern Munchen, acolo unde va fi împrumutat timp de un sezon. Bavarezii plătesc 15 milioane de euro celor de la Chelsea și îi vor suporta integral salariul fotbalistului african, anunță Sky.

Bayern va avea și opțiunea unui transfer definitiv până vara viitoare, suma stabilită fiind de 80 de milioane de euro. Nicolas Jackson este așteptat sâmbătă la Munchen pentru oficializarea mutării.

Nicolas Jackson a avut un prim sezon excelent la Chelea, cu 17 goluri și 6 pase decisive în 44 de apariții. Senegalezul a avut un randament bun și în ediția precedentă - 13 goluri și 6 assist-uri în 37 de jocuri.

La Mondialul Cluburilor, Jackson a prins puține minute, antrenorul Enzo Maresca preferându-l de mai multe ori în locul său pe Joao Pedro (23 de ani), brazilianul cumpărat de la Brighton pentru 63,7 milioane de euro.

VIDEO Chelsea, victorie clară în ultima etapă din Premier League, 5-1 contra lui West Ham

