A semnat cu Chelsea! Contract până în 2033 pentru "Neymar din Senegal"

Nicolas Jackson, internaționalul senegalez, a sosit pe Stamford Bridge vara trecută de la Villarreal și a impresionat rapid în Premier League și a înscris deja două goluri în primele trei meciuri ale sezonului 2024/25.

Inițial, Jackson semnase un contract pe opt ani în iunie 2023, valabil până în 2031, însă clubul londonez a decis să-i ofere o prelungire de încă doi ani, semn că sunt mulțumiți de evoluțiile sale.

La doar 23 de ani, Jackson a devenit un stâlp important în atacul echipei londoneze, cu 17 goluri în 44 de meciuri pentru Chelsea în sezonul precedent.

După ce a marcat în meciurile cu Wolves și Crystal Palace în acest sezon, atacantul a declarat că este extrem de fericit să continue pe Stamford Bridge.

„Mă simt foarte bine și sunt foarte fericit că am semnat un nou contract și voi rămâne la club. Este grozav să simt încrederea pe care clubul o are în mine. Muncesc din greu și sunt încântat să continui aici pentru mulți ani", a spus Jackson în comunicatul oficial al clubului.

La sosirea în capitala Angliei în vara trecută, atacantul în vârstă de 23 de ani și-a primit porecla de "Neymar din Senegal" datorită vitezei sale și a abilităților de dribiling de care a dat dovadă în perioada petrecută în LaLiga.

"Acesta e doar începutul", a titrat Chelsea, în postarea ce confirma semnarea prelungirii.

