Astrid Wett este influencer cunoscut în Marea Britanie și a devenit faimoasă datorită conținutului pentru adulți de pe OnlyFans, ulterior, tânăra a părăsit platforma pentru a semna cu Misfits Boxing și a debutat în lumea boxului, acolo unde și-a câștigat fiecare meci până acum.

De-a lungul timpului, tânăra care s-a și remarcat prin pozele sale sexy. Astrid este și pasionată de fotbal și și-a exprimat în repetate rânduri afinitatea pentru Chelsea, pozându-se în tricoul londonezilor. Modelul l-a „dat de gol” însă pe jucătorul lui Chelsea în ultimul vlog postat.

Tânăra s-a filmat vorbind la telefon cu atacantul transferat de Chelsea în această vară de la Villarreal, în schimbul a 37 de milioane de euro. Nicolas Jackson, în vârstă de 22 de ani, a fost sunat de Astrid, care recunoaște că au vorbit prin mesaje până în momentul apelului.

Ulterior, jucătorul îi spune tinerei: „Păi, eu vreau să îmi trimiți ceva, dar nu îmi trimiți nimic”, lăsând de înțeles că își dorește fotografii sexy cu ea. Astrid îi spune că se află în mașină, iar acesta îi transmite că i-ar putea trimite poze pe care le are deja în telefon.

Chelsea striker Nicolas Jackson tells Astrid Wett ‘I mean I want you to send me something but you’re not sending me anything’ pic.twitter.com/cy7PWjpj85