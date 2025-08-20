În această vară, Alexander Isak a fost la un pas să ajungă la Liverpool. Campioana Angliei a înaintat o ofertă de 130.000.000 de euro pentru serviciile fotbalistului, respinsă însă de ”coțofene”, care cer o sumă de domeniul fantasticului: 174.000.000 de euro.



Alexander Isak a explicat situația în care se află și a măturat, ulterior, cu Newcastle pe jos. Clubul a reacționat imediat



După ce Newcastle a blocat mutarea lui Isak la Liverpool, atacantul suedez a refuzat să se mai antreneze cu echipa de pe ”St. James' Park”, iar acum a emis un comunicat pe rețelele social media prin care a explicat situația sa cu clubul din Premier League.



”Sunt mândru să fiu recunoscut de colegii mei profesioniști cu un loc în echipa sezonului Premier League pentru 2024/25. În primul rând vreau să le mulțumesc colegilor mei și tuturor de la Newcastle United care m-au sprijinit pe parcurs.



Nu sunt la ceremonia din această seară. Având în vedere tot ce se întâmplă, nu mi s-a părut potrivit să fiu prezent.



Am păstrat tăcerea mult timp, în timp ce alții au vorbit. Acea tăcere le-a permis oamenilor să împingă propria lor versiune a evenimentelor, deși știu că nu reflectă ceea ce s-a spus și convenit cu adevărat cu ușile închise.



Realitatea este că s-au făcut promisiuni, iar clubul îmi cunoaște poziția de mult timp. Să pretinzi acum că aceste probleme apar abia acum este înșelător.



Când promisiunile sunt încălcate și încrederea este pierdută, relația nu poate continua. Acolo mă aflu eu acum și de aceea schimbarea este în interesul tuturor, nu doar al meu”, a scris Alexander Isak pe Instagram.



Newcastle a ieșit și ea în online cu un comunicat despre situația atacantului suedez, sugerând că îl așteaptă pe fotbalist oricând înapoi în lot și că nu i se va da undă verde transferului doar dacă se atinge suma cerută.



”Suntem dezamăgiți că am fost informați în această seară despre o postare pe rețelele de socializare a lui Alexander Isak. Dorim să precizăm clar că Alex se află sub contract și că niciun oficial al clubului nu a făcut vreodată vreo promisiune conform căreia Alex ar putea părăsi Newcastle United în această vară.



Vrem să ne păstrăm cei mai buni jucători, dar înțelegem, de asemenea, că fotbaliștii au propriile dorințe și le ascultăm punctele de vedere. Așa cum i-am explicat lui Alex și reprezentanților săi, trebuie întotdeauna să luăm în considerare interesul lui Newcastle United, al echipei și al suporterilor noștri în toate deciziile, iar noi am fost clari că nu s-au întrunit condițiile pentru o vânzare în această vară. Nu prevedem ca aceste condiții să fie îndeplinite.



Acesta este un club mândru, cu tradiții de care suntem la fel de mândri, și ne străduim să păstrăm spiritul de familie. Alex rămâne parte din familia noastră și va fi primit înapoi cu brațele deschise atunci când va fi pregătit să se alăture din nou colegilor săi”, se arată în comunicatul emis de Newcastle.