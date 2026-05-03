De ce este evitat Elias Charalambous de alte cluburi după despărțirea de FCSB

Elias Charalambous întâmpină dificultăți în găsirea unui nou angajament după plecarea de la formația bucureșteană. Lipsa de autoritate tactică din timpul mandatului său reprezintă acum un obstacol major pentru cariera cipriotului.

După ce a âștigat două titluri de campion în România, Charalambous a părăsit-o pe FCSB, împreună cu Mihai Pintilii în urma ratării play-off-ului din acest sezon. În prezent, tehnicianul în vârstă de 45 de ani ezită să accepte propunerea de a reveni pe banca roș-albaștrilor, fiind deranjat de imixtiunile patronului în stabilirea primului „11” și a schimbărilor.

Într-un discurs nemilos, Florin Prunea a expus vulnerabilitatea antrenorului pe piața transferurilor. Fostul internațional a evidențiat faptul că eticheta de tehnician fără putere de decizie îi îndepărtează pe posibilii angajatori.

„Charalambous nu putea să-și găsească și el o echipă și să o preia de acum? Pentru mine asta e marele semn de întrebare. Mă gândesc că cine-l vrea pe Charalambous, mai pune mâna și pe telefon și mai întreabă: «Ia spuneți, ce părere aveți despre el?» Și când se apucă ăștia de aici să spună că el în România nu făcea schimbările, că nu făcea primul 11... Eu zic că are o problemă mare de tot”, a spus Florin Prunea la DigiSport.

Elias Charalambous / Foto Sport Pictures
Ofertă din Cipru și reproșurile lui Gigi Becali

În acest moment, antrenorul are pe masă o propunere de la un club din Cipru, detaliu adus în spațiul public de Gigi Becali. Cu toate acestea, oferta nu este atractivă din punct de vedere financiar, motiv pentru care Charalambous nu și-a dat încă acordul.

Între timp, finanțatorul FCSB pune presiune pe fostul său tehnician pentru a se întoarce la echipă măcar pentru două partide. „Dacă nu vine să mă ajute, să fie sănătos. Înseamnă că nu a fost așa mare prietenia. Dacă nu va veni, mă voi supăra. Când a venit, a avut 5.000 de euro pe lună. A câștigat peste un milion de euro în 2-3 ani, și-a făcut o carte de vizită și când te chem două meciuri să mă ajuți nu vii?”, a transmis Gigi Becali.

