De ce este evitat Elias Charalambous de alte cluburi după despărțirea de FCSB

După ce a âștigat două titluri de campion în România, Charalambous a părăsit-o pe FCSB, împreună cu Mihai Pintilii în urma ratării play-off-ului din acest sezon. În prezent, tehnicianul în vârstă de 45 de ani ezită să accepte propunerea de a reveni pe banca roș-albaștrilor, fiind deranjat de imixtiunile patronului în stabilirea primului „11” și a schimbărilor.

Într-un discurs nemilos, Florin Prunea a expus vulnerabilitatea antrenorului pe piața transferurilor. Fostul internațional a evidențiat faptul că eticheta de tehnician fără putere de decizie îi îndepărtează pe posibilii angajatori.

„Charalambous nu putea să-și găsească și el o echipă și să o preia de acum? Pentru mine asta e marele semn de întrebare. Mă gândesc că cine-l vrea pe Charalambous, mai pune mâna și pe telefon și mai întreabă: «Ia spuneți, ce părere aveți despre el?» Și când se apucă ăștia de aici să spună că el în România nu făcea schimbările, că nu făcea primul 11... Eu zic că are o problemă mare de tot”, a spus Florin Prunea la DigiSport.