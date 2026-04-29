Egipteanul Mohamed Salah va pleca la finalul sezonului 2025-2026 de la Liverpool, chiar dacă mai are contract până în 2027. Clubul de pe Anfield a confirmat despărțirea, iar starul egiptean și-a luat deja rămas-bun de la suporteri.

Zilele trecute, egipteanul, în vârstă de 33 de ani, chiar și-a încheiat aventura pe ”Anfield“ după nouă ani! El va lipsi tot restul sezonului, după ce a suferit o accidentare în meciul câştigat de Liverpool cu 3-1 împotriva lui Crystal Palace. Anunțul a fost făcut de directorul echipei naţionale de fotbal a Egiptului, Ibrahim Hassan.

Salah a decis cu cine semnează! Un om din stafful tehnic al Egiptului anunță că acesta a hotărât

Salah, care a anunţat că va părăsi campioana din Premier League la finalul sezonului, a aplaudat publicul de pe Anfield, când a ieşit accidentat, în minutul 59 al meciului.

Liverpool mai are doar două meciuri de disputat acasă, cu Chelsea pe 9 mai şi cu Brentford la data de 24 mai, şi două deplasări, la Manchester United pe 3 mai, şi la Aston Villa pe 17 mai.

Al treilea cel mai bun marcator din istoria lui Liverpool, Salah a marcat 12 goluri şi a dat nouă pase decisive în toate competiţiile din acest sezon pentru ''cormorani'', iar acum apar zvonuri legate de următoarea destinație a egipteanului.

Arabia Saudită, un campionat în care Salah poate ajunge după plecarea de la Liverpool

Un membru din stafful tehnic al Egiptului a dezvăluit faptul că Salah va anunța în doar câteva zile următorul club la care va juca! Se pare că, la nivelul zvonurilor cel puțin, cea mai posibilă destinație este campionatul primei ligi din Arabia Saudită.

Oricum, el a luat decizia și o va face și publică în zilele următoare.

”Se scriu știri despre ofertele sale din Italia, Franța și alte echipe mari din lume - acest lucru este, desigur, adevărat, este o mare vedetă și ar fi un jucător important pentru orice echipă.

Indiferent de echipa pe care Salah o va alege, îl vom susține. Are oferte și din Arabia Saudită... . Cred că în câteva zile își va anunța următoarea destinație”, a declarat un membrul al staffului egiptean, conform Four Four Two.