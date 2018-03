Cel mai colorat suporter Liverpool a ajuns in Romania! Fani si Serbia, Ungaria, Austria si Anglia s-au strans la Arad FOTO

Suporterii lui Liverpool s-au intalnit intr-un pub din Arad si au vazut impreuna derby-ul de pe Old Trafford.

Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal! Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League!

Aproape 100 de suporteri Liverpool din Romania, Serbia, Ungaria, Austria si Anglia s-au intalnit la Arad si au vazut impreuna derby-ul de pe Old Trafford. Manchester United a invins-o pe Liverpool cu 2-1.

Atractia grupului a fost un fan venit din Ungaria, plin din cap pana in picioare de insigne cu Liverpool. Toata lumea si-a facut poze cu el.

Liverpool are un fan-club consistent in Romania. Fanii din marile orase se strang in fiecare an la reunirea nationala, iar la aceste adunari vin cateva sute de suporteri.

Mai multe imagini in galeria foto de mai jos