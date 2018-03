Mihai Stoica, criza de nervi! S-a enervat si nu i-a permis lui Dica sa raspunda la intrebare: "Doamne, iarta-ma, n-am mai vazut asa ceva!"

Nici nu a inceput bine play-off-ul si nervii sunt deja intinsi la maximum.

S-a intamplat vineri seara la meciul CFR-ului cu Iasi, s-a intamplat si astazi la conferinta de presa dinaintea meciului dintre Steaua si Viitorul.

Mihai Stoica a avut o iesire nervoasa in momentul in care Dica a fost intrebat daca l-ar vrea pe Ianis Hagi la Steaua. Intrebarea a fost pusa in contextul in care Gigi Becali a declarat ca ia in calcul un asemenea scenariu.

Oficialul Stelei s-a enervat si a raspuns in locul lui Dica.

"Noi jucam cu Viitorul maine. Orice raspuns da, dupa aia dati in ziare tampeniile astea. Doamne, iarta-ma, n-am vazut asa ceva! Gata, vine Ianis Hagi. Decat sa vin la conferinte d-astea mai bine...", a fost reactia lui Mihai Stoica.