Hagi, inaintea meciului cu Steaua: "Trebuie neaparat sa inscriem!" Obiectivul impus de "Rege" pentru Viitorul: "E accesibil!"

Gica Hagi a stabilit obiectivul pentru acest play-off.

Antrenorul Viitorului a declarat inaintea meciului cu Steaua ca isi doreste sa termine sezonul pe locul 3. Hagi este constient ca va fi foarte greu pentru echipa sa se implice in lupta pentru titlu, dar o clasare pe podium ar fi un obiectiv realizabil.

Hagi isi propune ca la meciul cu Steaua sa inscrie pe Arena Nationala, iar Viitorul sa faca un joc bun indiferent de rezultatul final.

"E greu sa ne gandim la primele 2 locuri, locul 3 e accesibil. Sunt de acord cu sistemul play-off si play-out, dar nu si cu injumatatirea punctelor. Vreau sa facem un meci mare pe Arena Nationala si trebuie neaparat sa inscriem. Acum poate fi momentul zero in fotbalul romanesc. Sa vedem pe ce strada o luam. Cel care va castiga alegerile FRF va avea mult de munca pentru ca fotbalul romanesc a ajuns foarte jos", a declarat Gica Hagi in cadrul unei conferinte de presa.