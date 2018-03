Rostov Don 25-24 CSM Bucuresti! A treia infrangere si romancele incheie grupa pe locul 3 // Duminica isi afla adversara din sferturi

Rostov - CSM Bucuresti incheie faza grupelor principale in Liga Campionilor.

UPDATE: A treia infrangere pentru CSM in grupa principala a Ligii Campionilor. CSM Bucuresti termina grupa pe locul 3,

UPDATE: CSM Bucuresti conduce la pauza, scor 12-9. Bucurestencele au inceput greu partida si au fost conduse cu 3-0, dar au reusit sa revina rapid si au preluat carma jocului.

CSM Bucuresti spera sa incheie aceasta faza a competitiei cu o victorie. "Tigroaicele" se afla pe locul secund in grupa, insa sunt despartite de Rostov Don doar de golaveraj. In tur, meciul s-a terminat la egalitate, scor 22-22.

Daca CSM va termina pe locul doi in grupa, in faza urmatoare a competitiei va intalni echipa care termina pe locul 3 in grupa principala 2. In acest moment, Metz ocupa aceasta pozitie.