Mourinho a anuntat lista neagra pentru la vara: ce se va intampla cu Paul Pogba la finalul sezonului

Relatia dintre Mourinho si Pogba se deterioreaza din ce in ce mai mult.

Pogba a fost schimbat dupa pauza in meciul pierdut cu WBA, scor 0-1 de pe teren propriu, iar relatia sa cu Jose Mourinho devine din ce in ce mai slaba.

Pogba a fost inlocuit cu un alt jucator pus pe picior de plecare si anume Anthony Martial. Potrivit Daily Mail, Mourinho a fost intrebat de situatia lui Pogba, iar acesta a declarat: "Pogba poate pleca. O sa va zic eu ce criteriu folosesc eu in alcatuirea primului 11. Acesta critetriu este in functie de evolutiile jucatorilor, in asa fel ii aleg. Daca orice jucator care va avea o evolutie fenomenala impotriva lui Bournemouth, va dati seama ca va juca sambata in FA cup. Cativa care au jucat azi cu WBA, nu o sa mai aiba loc in aceasta echipa", a spus Mourinho.

Pogba a fost lasat pe banca sau inlocuit in 7 din ultimele 11 meciuri in toate competitiile.

Lista neagra a lui Mourinho ii include pe Pogba, Martial, Matteo Darmian si Daley Blind.Paul Pogba este cel mai scump transfer facut vreodata de un club din Premier League. In 2016, United platea 105 milioane de euro li Juventus pentru transferul mijlocasului francez.

Manchester United va juca miercuri, la Bournemouth, iar sambata vor juca cu Tottenham in semifinalele FA Cup.