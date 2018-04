Cum a ajuns Messi IDOL in vestiarul lui Manchester United. Ce poza a fost agatata in vestiar. FOTO

Manchester United are unul dintre cele mai moderne centre de juniori din lume, insa rezultatele echpei mari au scazut in ultimii ani, dupa retragerea lui Sir Alex Ferguson.

Englezii spera ca generatia urmatoare de pusti sa repete peformantele din trecut, mai ales ca in echipa din 1999 care a cucerit tripla campionat-cupa-Champions League era formata in mare parte din jucatori crescuti in club.

Pentru asta, clubul ii invata pe pusti sa ramana cu picioarele pe pamant. Ei au agatat pe pereti o imagine cu Messi, care isi curata singur ghetele. Se intampla in 2014 pe Upton Park, la un meci jucat intre Argentina si Croatia.

"Messi este exemplul perfect de urmat pentru generatiile urmatoare. Mesajul e simplu: cei mari raman mereu cu picioarele pe pamant", scrie The Times.

Nicky Butt, directorul academiei, spune ca nu vrea ca tinerii jucatori sa se agate prea mult de imaginea lui Messi.

"Toti vor sa fie numarul 1, un Messi. Asta e bine pentru ca au un model bun, dar sa nu uite cat de buni au fost Roy Keane sau Steven Gerrad. Acesti mijlocasi care nu se mai regasesc in programul academiei. Cluburile cresc prea multi jucatori similari", a spus fost mijlocas.

Manchester United le interzice tinerilor jucatori sa poarte ghete colorate, doar culoarea negara fiind acceptata pentru juniorii clubului.

