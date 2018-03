ULTIMA ORA | Manchester United a anuntat oficial plecarea lui Zlatan Ibrahimovic: "Contractul se incheie acum!"

Este oficial! Zlatan Ibrahimovic s-a despartit de Manchester United!

Zlatan Ibrahimovic nu mai este jucatorul lui Manchester United! Atacantul suedez de 36 de ani si-a reziliat contractul cu clubul englez, urmand sa semneze cu Los Angeles Galaxy.

"Manchester United confirma ca a fost de acord cu incheierea imediata a contractului lui Zlatan Ibrahimovic. Toata lumea de la club doreste sa-i multumeasca lui Zlatan pentru contributia lui de la venirea lui si ii ureaza tot binele in viitor" este comunicatul postat de Manchester United pe site-ul oficial.

Accidentat grav in sezonul trecut in sferturile Europa League, ZLatan Ibrahimovic a semnat vara trecuta un nou contract cu United insa nu a apucat sa joace decat 103 minute in Premier League pentru United in actuala stagiune. Zlatan va semna cu LA Galaxy, un anunt oficial al clubului din SUA urmand sa fie facut chiar vineri, anunta Sky Sports.