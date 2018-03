Asa ceva nu se va intampla niciodata in Romania! Manchester United isi indeamna fanii sa tipe mai mult si mai tare pe stadion

Oficialii celui mai bogat club de fotbal din lume au initiat o consultare pe forumurile fanilor echipei, dupa ultimele critici venite din partea lui Jose Mourinho, care spunea ca pe Old Trafford e "prea liniste".

De mai multe ori in acest sezon, fie ca a fost vorba de meciuri de campionat, cupa sau Liga Campionilor, ultima data la meciul din februarie cu Huddersfield Town, managerul lui United, Jose Mourinho, a criticat atitudinea fanilor de pe Old Trafford, exprimandu-si dezamagirea pentru ca sunt "prea tacuti" si fondul sonor este acoperit de fanii oaspetilor, dar si ca spectatorii "nu ii incurajeaza pe jucatori, ci la prima greseala se aud oftaturi si vociferari". Iar conducerea "diavolilor rosii" a luat imediat atitudine, temandu-se ca tacerea fanilor este un simptom ca nu se simt in largul lor pe stadion.

Dan Schofield, head of venue operations, a spus ca "atmosfera de pe Old Trafford a fost in centrul multor comentarii in ultima vreme, atat in presa, cat si pe retelele de socializare, iar clubul ia foarte in serios acest subiect. Conducerea planuieste sa intre in dialog cu grupurile de fani pentru a le asculta ideile si preocuparile, pentru ca apoi sa putem pune in practica recomandarile care sa aduca o schimbare pozitiva. In acest moment, prioritate au initiativele venite dinspre fani si indreptate catre spectatori".

Prima masura a fost luata in sfertul de finala al Cupei Angliei, contra lui Brighton, cand un sector destinat de obicei fanilor echipei oaspete a fost rezervat pentru persoanele care au dorit sa creeze o "atmosfera zgomotoasa si vibranta", ceea ce in Romania e echivalent cu locul ocupat de galerie, iar rezultatul i-a multumit pe oficialii lui United. Printre celelalte masuri propuse se regasesc si printarea unor foi cu cantecele echipei, pentru cei care nu le cunosc si ar vrea sa se alature corului de pe "Teatrul Viselor", angajarea unui consultant specializat in acustica pentru a inspecta si propune imbunatatiri in privinta stadionului de 76.000 de locuri, crearea de "safe standing", tribune cu locuri in picioare mult mai dinamice, pentru care insa e nevoie de acord guvernamental, sau actiuni care sa le ofere siguranta fanilor ca sunt importanti in strategia viitoare a conducerii si actionariatul.

