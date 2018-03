ALARMA la Barcelona: "A decis sa PLECE la Manchester United!" Valverde pierde unul dintre cei mai importanti titulari

Negocierile dintre Barcelona si Umtiti au esuat.

"Umtiti pleaca de la Barcelona!" e titlul Sport.es! Barca nu e dispusa sa-i accepte pretentiile salariale, iar Mourinho a intrat deja pe fir! Potrivit presei catalane, Manchester United i-a oferit un salariu de 9 milioane de euro pe an si e gata sa achite clauza de reziliere de "doar" 60 de milioane de euro!

Fundasul francez a sistat negocierile pentru noul contract, ce urma sa fie semnat pana in 2021.

Sefii clubului considera ca Umtiti nu merita un salariu asemanator cu cel al lui Suarez sau Iniesta, chiar daca asta ar insemna sa-l piarda pe jucator.

Agentul lui Umtiti este fratele sau,, Yannick Umtiti, iar acesta ar fi intrat deja in contact cu Mourinho, care l-a ofertat pe jucator inca de vara trecuta.

Fundasul francez are contract pana in iunie 2019, iar in mod normal negocierile pot fi intarziate de club pana in luna ianuarie a acelui an. Insa clauza este mult prea mica pentru ca negocierile sa nu inceapa acum, din moment ce jucatorul e nemultumit de banii pe care ii castiga.

Urmatoarea runda de negocieri va avea loc inainte de Cupa Mondiala, cand catalanii spera sa-l convinga pe Umtiti cu o suma mai mica de 9 milioane de euro net pe sezon.