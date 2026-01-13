Tehnicianul a semnat un contract valabil până la finalul acestui sezon, potrivit comunicatului emis de clubul de pe Old Trafford.

Michael Carrick, noul antrenor al lui Manchester United

Timp de trei ani, Carrick a fost antrenor secund la Manchester United, în staff-ul condus de Jose Mourinho și Ole Gunnar Solskjaer. După plecarea lui Solskjaer, Carrick a fost antrenor interimar al ”Diavolilor” până la numirea lui Ralf Rangnick.

”Manchester United este încântată să anunțe numirea lui Michael Carrick în funcția de antrenor principal al primei echipe masculine până la finalul sezonului 2025/26.

Carrick a disputat 464 de meciuri pentru club, cucerind cinci titluri de Premier League, Cupa Angliei, două Cupe ale Ligii, Liga Campionilor UEFA, Europa League și Cupa Mondială a Cluburilor FIFA.

El s-a alăturat staffului tehnic al primei echipe după retragerea din activitate, în 2018, și a lucrat sub comanda lui José Mourinho și Ole Gunnar Solskjær. După plecarea lui Solskjær, Carrick a condus clubul cu succes în perioada în care a ocupat rolul de antrenor interimar.

Fostul internațional englez a fost antrenor principal la Middlesbrough timp de doi ani și jumătate, începând din octombrie 2022”, a fost anunțul făcut de Manchester United.

În vârstă de 44 de ani, Michael Carrick a avut o singură aventură ca antrenor principal, la Middlesbrough, echipă pe care a condus-o în 136 de meciuri, în perioada 25 octombrie 2022 - 4 iunie 2025.



Michael Carrick: ”Să am responsabilitatea de a antrena Manchester United este o onoare!”

Michael Carrick a făcut deja și primele declarații din postura de antrenor principal al lui Manchester United.

”Să am responsabilitatea de a antrena Manchester United este o onoare. Știu ce este necesar pentru a avea succes aici. În acest moment, mă concentrez pe a-i ajuta pe jucători să atingă standardele pe care le așteptăm la acest club extraordinar, standarde pe care știm că acest grup este mai mult decât capabil să le îndeplinească.

Am lucrat deja cu mai mulți dintre jucători și, bineînțeles, am continuat să urmăresc echipa îndeaproape în ultimii ani. Am deplină încredere în talentul, dedicarea și capacitatea lor de a avea succes aici.

Mai sunt încă multe obiective pentru care trebuie să luptăm în acest sezon. Suntem pregătiți să-i aducem pe toți laolaltă și să le oferim fanilor prestațiile pe care le merită”, a spus Michael Carrick.

