Conflictul dintre cei doi a pornit după meciul Sepsi - Dinamo, când Nicolescu s-a plâns de ospitalitatea gazdelor și de mâncarea oferită la lojă. Rednic, prezent și el la partidă, a avut o experiență diferită. Ulterior, președintele dinamovist a făcut o aluzie la ciolanul servit la masă, iar replica l-a deranjat pe fostul tehnician.

Mircea Rednic nu s-a putut abține și l-a urecheat pe Andrei Nicolescu: „Să fie mai discret”

Rednic a amintit și de sprijinul financiar pe care l-a oferit clubului în perioadele dificile și susține că a împrumutat Dinamo cu sute de mii de euro.

„Ca om, ca dinamovist, îmi doresc să câștige Dinamo campionatul. Și Rapid... Dar nu mai rămâne Rednic ultimul care a luat campionatul cu Dinamo și Rapid. Îmi doresc să ia Dinamo titlul. E pe drumul cel bun. Dar ar trebui un pic mai multă discreție din partea conducătorului. Apare cam mult și vorbește cam mult. (n.r. – Vă referiți la Andrei Nicolescu?) Da. Să fie mai discret.

Nu doar aia (n.r - disputa de la finalul meciului cu Sepsi). Eu am spus ce a fost la mine în lojă. Dacă oamenii mi-au adus mai mult decât au avut alții în loji, nu e problema mea. Au vrut oamenii să mă simt bine. Dar nu prea mi-a plăcut cum a zis el de ciolan.

Că dacă vorbim de ciolane, eu ies pe locul doi. Mă refer la tot. Și la ce bani a adus în club. Nu a adus nici jumătate din ce am adus eu, când Dinamo nu avea bani de salarii, de deplasări, de bani de curent. Am împrumutat clubul. Veneau și ne luau mașinile de spălat că nu se plătea rata. Eu am împrumutat clubul și nu m-am bătut cu pumnul în piept. Sunt mai multe lucruri...

Să fie mai modest și mai discret. Să lăsăm echipa să joace și noi doar să o susținem. Nu o zic cu răutate. M-a ciupit un pic... Dacă vorbim de ciolan, el a ieșit cu câteva milioane din împrumutul ăsta și cu o clauză bună.

Face și treabă bună. A gestionat bine. Dar mai multă discreție. Încă nu a rezultat nimic. Cu un buget mare, două calificări în play-off. Un loc 4 și un loc 6. Nu s-au realizat multe, deși a fost un buget destul de bun. El nu a fost corect atunci. Eu nu am luat partea nimănui. Doar am spus ce a fost la mine în lojă

Eu am fost la Dinamo în lojă, pe „Arcul de Triumf”. Am stat în colț, cu un stâlp în mijloc. Mă mișcam ca la tenis, după minge. Nu mi-a plăcut aroganța și asta cu ciolanul. Ciolanul a fost la alții. Eu am fost la greu, eram singurul.

Nu m-a obligat nimeni. Am dat o dată 200.000 de euro, o dată 150.000 de euro, plus prime, salarii, banii de deplasări. Să nu mai zică lumea de Rednic. Și-a făcut datoria cu vârf și îndesat. Sportiv și ca suporter. Eu sunt dinamovist!”, a declarat Mircea Rednic la GSP LIVE.