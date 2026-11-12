De la cutia de carton la drama care a schimbat totul! De ce spunea MM că nu-l mai poate părăsi pe Gigi Becali

Nu este prima despărțire dintre cei doi, după ce oficialul a mai părăsit clubul în 2007 pentru a merge la Unirea Urziceni. Doi ani mai târziu, în 2009, Stoica a apărut la o conferință de presă cu o cutie de carton și a transmis un mesaj tranșant: „Dacă aş avea de ales între a sta într-o cutie de carton şi a lucra cu Gigi Becali, aş alege prima variantă. Gigi jigneşte în permanenţă, foloseşte doar chestii tipice lui. Nu voi lucra cu Gigi Becali şi punct” .

Decizia președintelui Consiliului de Administrație al FCSB a fost confirmată joi de finanțatorul clubului, potrivit Digisport : „Da, așa este. Da, da. Am vorbit cu el” . Ruptura se produce după ce patronul l-a demis pe directorul sportiv Florin Cernat și i-a retras lui MM Stoica atribuțiile legate de transferuri, reproșându-i că „nu și-a făcut treaba” în ultimele campanii de mercato.

Momentul de cumpănă care a șters vechile conflicte

La 16 ani de la acel protest, în cadrul podcastului „SportCast cu Sile”, Stoica a mărturisit că gestul său a fost motivat de dorința de răzbunare, deși își dorea să revină la echipă. „Din secunda în care am plecat de la Steaua, în 2007, până când m-am întors, viața mea a devenit un pariu cu Gigi Becali. Tot ce făceam, mă gândeam «Ahh, bă, suferă sau nu?». Aș fi făcut orice ca să mă răzbun. Chestia aia cu cutia de carton a fost exact o răzbunare. «Bă, te urăsc atât de mult, încât aș face orice». Dar, de fapt, eram disperat să mă întorc. Culmea, mai și vorbeam între timp. Mai vorbeam”, a spus acesta.

Relația lor s-a schimbat radical într-un alt moment în care Stoica plecase din club, când fiica sa, Teodora, s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. Oficialul a povestit cum a reacționat patronul FCSB atunci când a aflat situația: „Gigi, când eu plecasem iar din club, m-a sunat și eu nu voiam să spun că Teodora e bolnavă, dar a simțit din voce. Și mi-a zis «Mâine, urgent te duci la bază și te apuci iar de treabă. Nu discutăm asta! Te duci la bază». M-am dus, iar a doua zi i-a plătit, a făcut donație tot ce a însemnat cheltuieli de operație și orice. I-a făcut ei donație. Adică... Nu ai... Și a și angajat-o la club”.

Sprijinul oferit atunci de omul de afaceri l-a determinat pe Stoica să mai gândească la plecare. Despre Gigi Becali, MM mai spunea: „El ajută și oameni pe care nu-i cunoaște și te aștepți să te ajute și pe tine. Și te ajută substanțial. Gigi e altfel. Știi cum i s-a întors? Cea mai mare satisfacție a lui e că merg la Biserică”.