Florin Gardoș a afirmat, la emisiunea „Play On Sport”, că Radu Dragușin ar fi putut să înscrie în partida Crystal Palace - Tottenham 0-1, chiar la revenirea sa după grava accidentare de la începutul anului.

Florin Gardoș și Ciprian Marica, reacții după ocazia lui Radu Drăgușin



„Cu puțin noroc, putea să dea pe colțul lung. Portarul era pe prima bară” - a fost remarca lui Florin Gardoș, care i-a stârnit o replică amuzantă lui Ciprian Marica.



Fostul atacant al naționalei i-a răspuns astfel lui Gardoș: „El s-a bucurat că a atins-o, ce ai?”.



Trecut printr-o accidentare asemănătoare cu cea a lui Drăgușin când se afla la Southampton, Florin Gardoș l-a confirmat zâmbind pe Marica: „Normal, te bucuri de orice, credă-mă!”.

Radu Drăgușin a revenit în Crystal Palace - Tottenham

Radu Drăgușin (23 de ani) a revenit pe teren pentru prima oară într-o partidă oficială de la ruptura de ligament încrucișat pe care a suferit-o în 2025, la finalul lunii ianuarie.

Drăgușin a fost introdus pe teren de antrenorul Thomas Frank, în minutul 85 al meciului Crystal Palace - Tottenham, la scorul de 1-0 pentru Spurs.

Frank l-a înlocuit pe mijlocașul defensiv Archie Gray, marcatorul singurei reușite a meciului, cu internaționalul român. Scopul tehnicianului a fost să întărească defensiva nord-londonezilor pentru finalul confruntării.

Internaționalul român a fost foarte aproape să înscrie, la doar câteva secunde după ce a intrat pe gazon. „Dragonul” a reluat cu capul peste poartă un balon prelungit de Richarlison.

Pentru cele 13 minute jucate, portalul SofaScore i-a acordat lui Radu Drăgușin nota 6,7. Crystal Palace - Tottenham s-a terminat cu victoria oaspeților, 0-1.

