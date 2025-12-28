Accidentat grav la genunchi în ianuarie, Drăgușin a fost supus unei intervenții chirurgicale, apoi a urmat un amplu proces de recuperare. După două partide amicale, fundașul lui Tottenham a revenit în lotul lui Spurs la partida cu Liverpool, de runda trecută, iar împotriva lui Crystal Palace s-a întors și pe teren.



Radu Drăgușin, tot un zâmbet după revenirea pe teren la Tottenham

Drăgușin a intrat în minutul 86, când Tottenham conducea cu 1-0. Thomas Frank a mizat pe final pe un sistem cu trei fundași centrali, plasându-l pe Radu alături de Micky van de Ven și Kevin Danso.



Internaționalul român a fost aproape să înscrie la prima atingere de balon, după o fază fixă, însă a reluat cu capul peste poartă.



Drăgușin a fost tot un zâmbet la finalul partidei. Managerul Thomas Frank l-a îmbrățișat după ultimul fluier, iar Radu a glumit cu Archie Gray, autorul unicului gol al partidei.



Archie Gray (19 ani) este jucătorul alături de care Radu Drăgușin a făcut adesea cuplu în centrul defensivei sezonul trecut, când Tottenham acuza probleme serioase în defensivă.

