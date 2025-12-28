FOTO ȘI VIDEO Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Radu Drăgușin s-a întors pe teren după aproape un an de absență. S-a întâmplat duminică seară, în meciul din Premier League dintre Crystal Palace și Tottenham (0-1), transmis de VOYO.

TAGS:
radu dragusinTottenhamCrystal PalaceThomas Frank
Din articol

Accidentat grav la genunchi în ianuarie, Drăgușin a fost supus unei intervenții chirurgicale, apoi a urmat un amplu proces de recuperare. După două partide amicale, fundașul lui Tottenham a revenit în lotul lui Spurs la partida cu Liverpool, de runda trecută, iar împotriva lui Crystal Palace s-a întors și pe teren.

Radu Drăgușin, tot un zâmbet după revenirea pe teren la Tottenham

Drăgușin a intrat în minutul 86, când Tottenham conducea cu 1-0. Thomas Frank a mizat pe final pe un sistem cu trei fundași centrali, plasându-l pe Radu alături de Micky van de Ven și Kevin Danso.

Internaționalul român a fost aproape să înscrie la prima atingere de balon, după o fază fixă, însă a reluat cu capul peste poartă.

Drăgușin a fost tot un zâmbet la finalul partidei. Managerul Thomas Frank l-a îmbrățișat după ultimul fluier, iar Radu a glumit cu Archie Gray, autorul unicului gol al partidei.

Archie Gray (19 ani) este jucătorul alături de care Radu Drăgușin a făcut adesea cuplu în centrul defensivei sezonul trecut, când Tottenham acuza probleme serioase în defensivă.

  • Dragusin palace 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

VIDEO Rezumat Crystal Palace - Tottenham 0-1 (VOYO)

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Femeia din Sibiu care a angajat o asistentă pentru a-i ucide mama și-a recunoscut vina. Ambele au fost arestate
Femeia din Sibiu care a angajat o asistentă pentru a-i ucide mama și-a recunoscut vina. Ambele au fost arestate
ULTIMELE STIRI
Atalanta - Inter Milano 0-1, ACUM! Cristi Chivu și elevii săi, aproape de o mare victorie
Atalanta - Inter Milano 0-1, ACUM! Cristi Chivu și elevii săi, aproape de o mare victorie
Radu Drăgușin, reacție emoționantă după ce a trecut prin infern: &bdquo;Astăzi am văzut lumina&rdquo;
Radu Drăgușin, reacție emoționantă după ce a trecut prin infern: „Astăzi am văzut lumina”
Drăgușin, cel mai spectaculos verdict vine din Anglia: Radu, descris printr-un singur cuv&acirc;nt
Drăgușin, cel mai spectaculos verdict vine din Anglia: Radu, descris printr-un singur cuvânt
Ioan Andone se &icirc;nclină &icirc;n fața unui antrenor din Superliga: E excepțional! Clar va merge &icirc;n cupele europene
Ioan Andone se înclină în fața unui antrenor din Superliga: "E excepțional! Clar va merge în cupele europene"
Italienii știu ce urmează pentru Drăgușin: &bdquo;Va fi &icirc;n prim-plan&ldquo;
Italienii știu ce urmează pentru Drăgușin: „Va fi în prim-plan“
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Adrian Mutu e hotăr&acirc;t: &rdquo;Chivu n-a realizat nimic. El e antrenorul anului&rdquo;

Adrian Mutu e hotărât: ”Chivu n-a realizat nimic. El e antrenorul anului”

1,3 milioane de euro pentru Florin Tănase! Gigi Becali a dat răspunsul

1,3 milioane de euro pentru Florin Tănase! Gigi Becali a dat răspunsul

OUT de la FCSB! Primul jucător a plecat deja, dar alții pot urma după el

OUT de la FCSB! Primul jucător a plecat deja, dar alții pot urma după el

Următorul transfer de la FCSB? &rdquo;E bun, am urmărit&rdquo;

Următorul transfer de la FCSB? ”E bun, am urmărit”

Luka Modric, gest de clasă: ce a făcut la meciul cu Verona, c&acirc;nd Milan a primit penalty

Luka Modric, gest de clasă: ce a făcut la meciul cu Verona, când Milan a primit penalty

Un fotbalist rom&acirc;n &icirc;i face concurență lui Gigi Becali și a devenit Latifundiarul din Corbeanca. Riscul maxim este doar de a-mi recupera banii

Un fotbalist român îi face concurență lui Gigi Becali și a devenit Latifundiarul din Corbeanca. "Riscul maxim este doar de a-mi recupera banii"



Recomandarile redactiei
Atalanta - Inter Milano 0-1, ACUM! Cristi Chivu și elevii săi, aproape de o mare victorie
Atalanta - Inter Milano 0-1, ACUM! Cristi Chivu și elevii săi, aproape de o mare victorie
Radu Drăgușin, reacție emoționantă după ce a trecut prin infern: &bdquo;Astăzi am văzut lumina&rdquo;
Radu Drăgușin, reacție emoționantă după ce a trecut prin infern: „Astăzi am văzut lumina”
Drăgușin, cel mai spectaculos verdict vine din Anglia: Radu, descris printr-un singur cuv&acirc;nt
Drăgușin, cel mai spectaculos verdict vine din Anglia: Radu, descris printr-un singur cuvânt
Ioan Andone se &icirc;nclină &icirc;n fața unui antrenor din Superliga: E excepțional! Clar va merge &icirc;n cupele europene
Ioan Andone se înclină în fața unui antrenor din Superliga: "E excepțional! Clar va merge în cupele europene"
1,3 milioane de euro pentru Florin Tănase! Gigi Becali a dat răspunsul
1,3 milioane de euro pentru Florin Tănase! Gigi Becali a dat răspunsul
Alte subiecte de interes
Fricțiuni &icirc;ntre Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul rom&acirc;n + &Icirc;ntrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin &icirc;nainte de debutul &icirc;n noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul rom&acirc;n
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Clasamentul suporterilor din Premier League. Atmosfera de pe Anfield e pe locul 1, Manchester City nu prinde Top 5
Clasamentul suporterilor din Premier League. Atmosfera de pe Anfield e pe locul 1, Manchester City nu prinde Top 5
Englezii dezvăluie ce a vrut să facă Postecoglou &icirc;n cazul lui Drăgușin: Probabil fanii ar fi &icirc;nnebunit!
Englezii dezvăluie ce a vrut să facă Postecoglou în cazul lui Drăgușin: "Probabil fanii ar fi înnebunit!"
Antrenorul lui Tottenham a vorbit despre revenirea lui Drăgușin! C&acirc;t mai are de așteptat rom&acirc;nul
Antrenorul lui Tottenham a vorbit despre revenirea lui Drăgușin! Cât mai are de așteptat românul
Jurnaliștii de la The Athletic, surprinși de cazul Drăgușin: O decizie curioasă a lui Tottenham
Jurnaliștii de la The Athletic, surprinși de cazul Drăgușin: "O decizie curioasă a lui Tottenham"
CITESTE SI
Vladimir Putin ameninţă cu forţa dacă Ucraina nu acceptă pacea. Kremlinul spune că obiectivele militare vor fi atinse oricum

stirileprotv Vladimir Putin ameninţă cu forţa dacă Ucraina nu acceptă pacea. Kremlinul spune că obiectivele militare vor fi atinse oricum

Au fost prinși &icirc;mpreună la un an de la divorț. C&acirc;nd toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu &icirc;și mai vorbesc, cei doi au fost surprinși &icirc;n timp ce făceau cumpărături de Crăciun

protv Au fost prinși împreună la un an de la divorț. Când toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu își mai vorbesc, cei doi au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături de Crăciun

Viscol puternic &icirc;n Rom&acirc;nia. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de v&acirc;nt și ninsori &icirc;n majoritatea regiunilor. HARTĂ

stirileprotv Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ

&rdquo;A cam venit timpul să &icirc;ntoarceți foaia&rdquo;. Investitorii &icirc;n aur și argint &icirc;i provoacă pe investitorii &icirc;n bitcoin

stirileprotv ”A cam venit timpul să întoarceți foaia”. Investitorii în aur și argint îi provoacă pe investitorii în bitcoin

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!