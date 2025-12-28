VIDEO EXCLUSIV VIDEO | Rezumatul meciului în care Radu Drăgușin a revenit pe teren: Crystal Palace - Tottenham 0-1 (VOYO)

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Radu Drăgușin a revenit duminică pe teren într-un meci oficial pentru echipa sa, Tottenham, în Premier League, campionatul transmis de VOYO.

Fundaşul român Radu Drăguşin a jucat duminică primul meci oficial pentru Tottenham după aproape un an de absenţă şi a revenit cu o victorie: Tottenham s-a impus în deplasare, 1-0 cu Crystal Palace.

Meciul de pe Selhurst Park a fost unul încărcat pentru Tottenham. Elevii lui Thmoas Frank s-au impus cu 1-0, prin golul lui Archie Gray, care a marcat în minutul 42 din pasa lui Richarlison. Brazilianul a avut alte două goluri anulate de VAR, în minutele 18 şi 77, iar Lucas Bergvall a părăsit terenul accidentat, în minutul 63. Vestea bună pentru noi este revenirea pe teren a lui Radu Drăguşin, după unsprezece luni de absenţă. Drăguşin a intrat în minutul 85, chiar în locul lui Archie Gray şi a primit nota 6,7 pe Sofascore.

  • Dragusin frank
Românul a jucat, în total, 13 minute, a avut un şut la poartă, a efectuat o recuperare şi a câştigat un duel aerian.

Cu această victorie, Tottenham e pe locul 11 în clasament, având 25 de puncte.

