Fundaşul român Radu Drăguşin a jucat duminică primul meci oficial pentru Tottenham după aproape un an de absenţă şi a revenit cu o victorie: Tottenham s-a impus în deplasare, 1-0 cu Crystal Palace.

Meciul de pe Selhurst Park a fost unul încărcat pentru Tottenham. Elevii lui Thmoas Frank s-au impus cu 1-0, prin golul lui Archie Gray, care a marcat în minutul 42 din pasa lui Richarlison. Brazilianul a avut alte două goluri anulate de VAR, în minutele 18 şi 77, iar Lucas Bergvall a părăsit terenul accidentat, în minutul 63. Vestea bună pentru noi este revenirea pe teren a lui Radu Drăguşin, după unsprezece luni de absenţă. Drăguşin a intrat în minutul 85, chiar în locul lui Archie Gray şi a primit nota 6,7 pe Sofascore.

