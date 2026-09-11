Marcus Rashford a primit verdictul după revenirea la Manchester Untied: „Este destul de evident”

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Cele mai tari meciuri ale etapei a patra din Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO, iar „Manchester Derby”, între City și United va fi cel mai tare meci al etapei cu numărul patru din prima ligă a Angliei.

Marcus Rashford este una dintre vedetele care va fi, cel mai probabil, pe teren și va putea decide derby-ul din Premier League.

Ce a spus Michael Carrick despre Marcus Rashford

Marcus Rashford nu a jucat niciun minut la debutul lui Manchester United în faza ligii din Champions League, unde s-a impus cu 4-0 în fața lui Sabah Baku.

În acest context, antrenorul Michael Carrick a fost întrebat dacă est mulțumit de englezul revenit în această vară după un împrumut la Barcelona.

Tehnicianul lui Manchester United a accentuat faptul că Rashford este unul dintre oamenii de bază din lotul său.

„Sunt foarte mulțumit de Marcus Rashford din multe puncte de vedere. Este destul de evident dacă ne uităm la evoluțiile lui. Din nou, a reprezentat o amenințare reală duminică. Face foarte multe lucruri bine și s-a readaptat foarte repede”, a spus Michael Carrick.