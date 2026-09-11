Denis Drăguș a spus cum ar reacționa dacă Gigi Becali îl va scoate la pauză

La începutul acestei luni, Denis Drăguș și-a reziliat contractul cu Trabzonspor și a semnat cu FCSB. Atacantul nu a fost în lot la derby-ul cu Dinamo, însă are șanse mari să debuteze în partida cu Petrolul, programată luni seară, pe Arena Națională.

Ce a spus Denis Drăguș despre o eventuală înlocuire la pauză la FCSB

Noul decar de la FCSB spune că este obișnuit cu presiunea și nu ar fi surprins nici măcar dacă Gigi Becali ar decide să îl înlocuiască la pauză în urma unei evoluții modeste.

"Chiar sunt pregătit pentru orice. În fotbal se poate orice, nu stau să mă gândesc la lucruri de genul. În general nu gândesc negativ, nu pun răul în față, dar am trecut prin multe și nu cred că e ceva care să mă mai surprindă. Îmi doresc să trăiesc experiența asta și sunt convins că o să fie una bună. Îmi doresc să mă bucur de fiecare moment.

Cât trăiești înveți. Am exagerat un pic, da, dar niciodată nu poți spune niciodată. Important e să fii pregătit", a spus Denis Drăguș, pentru Fanatik.

Denis Drăguș a părăsit fotbalul românesc în 2019, atunci când FC Viitorul l-a vândut în Belgia, la Standard Liege, pentru 1,8 milioane de euro. Ulterior, Drăguș a mai evoluat pentru formații precum Crotone, Genoa, Gaziantep, Trabzonspor și Eyupspor

Drăguș a costat-o 1,7 milioane de euro pe Trabzonspor în 2024, în momentul transferului de la Standard Liege. Atacantul a marcat însă doar 3 goluri în 26 de meciuri.