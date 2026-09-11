Achiziționat în vară de la Sochaux, pentru aproximativ 1,3 milioane de euro, Boutoutaou era descris de Mihai Stoica drept cel mai bun fotbalist străin care a evoluat vreodată în România. Francezul cu origini algeriene nu a avut însă impactul așteptat până acum, iar Gigi Becali l-a criticat public în mai multe rânduri.

Aymen Boutoutaou iese din primul 11 de la FCSB, după 9 meciuri consecutive ca titular

După transferurile făcute în ultimele zile de mercato, Gigi Becali a anunțat noul prim 11 obișnuit de la FCSB, iar Boutoutaou va trece pe banca de rezerve. Vestea vine după ce fotbalistul de bandă a fost titular în toate cele 9 meciuri jucate până în prezent.

În direct la VOYO Sport Live, Gigi Becali a anunțat că în banda dreaptă va juca David Miculescu, devenit între timp și căpitan de la FCSB, iar în stânga Denis Drăguș, marele pariu al patronului.

Becali a lăsat de înțeles că Boutoutaou ar putea apărea la FCSB după pauză, în cazul în care Drăguș va fi trecut în centru.

"Eu l-am văzut pe Drăguș numai jucător de bandă. Așa mi-a plăcut mie de el. Ia mingea din bandă și trece în viteză, parcă nu stă nimeni în fața lui. Dar eu am vorbit cu Petrescu și mi-a zis: 'Ai trei atacanți, nu mai căuta atacant. Ai Drăguș, ai Garita și îl ai pe copilul ăla, Stoian!'. Atunci, cu siguranță, că așa vom începe, cu cei trei, dar e posibil ca pe parcursul jocului să treacă Drăguș atacant, iar în a doua repriză să între alt jucător în banda stângă", a spus Gigi Becali, la VOYO Sport Live.

Boutoutaou a marcat două goluri la FCSB - unul contra lui FK Auda, în Conference League, și altul împotriva celor de la FC Argeș, în Cupa României.