Reacția lui Denis Alibec după ce a marcat golul 100 în Superligă. Ce a spus despre Ioan Ovidiu Sabău

Reacția lui Denis Alibec după ce a marcat golul 100 în Superligă. Ce a spus despre Ioan Ovidiu Sabău Superliga
Alexandru Hațieganu
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Denis Alibec (35 de ani) a marcat golul cu numărul 100 în Superliga României, în partida Farul - UTA 4-2. 

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Din articol

Alibec și-a exprimat bucuria la finalul partidei pentru borna pe care a atins-o și a dezvăluit că a aflat acum câteva zile despre statistica sa. 

Denis Alibec, fericit după Farul - UTA 4-2

„Am aflat zilele trecute (n.r.- că e aproape de golul 100). Mă bucur că am reușit să înscriu 100 de goluri. Sper să nu mă opresc aici. Am făcut un meci destul de bun și meritam victoria din această seară (n.r.- vineri, 11 septembrie).

Veneam după cinci egaluri. La unele meciuri meritam să câștigăm, dar am ratat foarte mult. Sperăm să o ținem tot așa!

Alibec: „Suntem pe drumul cel bun”

Noul antrenor a venit cu multă experiență (n.r.- Ioan Ovidiu Sabău). Se aseamănă cu domnul Hagi și știe să gestioneze astfel de momente. Au venit și jucători noi care își fac treaba. Ne-am pregătit foarte bine în cantonament și suntem pe drumul cel bun.

Ieșim destul de des. Îmi place să ies cu cei tineri și mă simt bine cu ei. Încerc să îi învăț ce știu eu și să crească cât mai mult. Sper să plece fiecare la mai bine, acolo unde își doresc, acolo vrea Dumnezeu să îi ducă. Să câștige bani și să câștige trofee!”, a declarat Denis Alibec, la flash-interviu.

Denis Alibec

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Farul Constanţa a învins-o, vineri seară, pe teren propriu, cu scorul de 4-2, pe UTA, într-un meci din etapa a noua a Superligii.

Învingătorii au marcat prin Ahlinvi 3', Radaslavescu 20', 57' şi Alibec 44'. Pentru învinși au înscris Coman 37' şi El Sawy 87'.

Caseta meciului

  • Farul Constanţa: R. Munteanu - Bouzamoucha, Aberdin, Gustavo (Larie 72') - Sima, Njike (N. Popescu 68'), Ahlinvi, C. Ganea (Ţicu 73') - Goncear (Dican 46'), Alibec, Radaslavescu (Marincean 73'). Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău
  • UTA: Brazao - Dorobanţu, Ouaneh, Benga, Padula - Mino (El Sawy 62'), A. Roman (Gueulette 62') - Abdallah (Sinani 78'), Papeau (Ivanov 46'), Ţăroi (Tzionis 46') - M. Coman. Antrenor: Adrian Mihalcea
  • Cartonaşe galbene: / Padula 21', Gueulette 72'
  • Arbitri: Horia-Gabriel Mladinovici - Adrian Vornicu, Florin Ionuţ Iftode - Vlad Baban
  • Arbitri VAR: Bogdan Dumitrache, Horaţiu Feşnic
  • Observator: Vasile Bratu
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