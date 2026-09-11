VIDEO EXCLUSIV Ajuns rezervă la FCSB, Eddy Gnahore e apărat de rivalul din Superliga: "Îl iau eu și îl voi forța să reintre în formă"

Ajuns rezervă la FCSB, Eddy Gnahore e apărat de rivalul din Superliga: &quot;Îl iau eu și îl voi forța să reintre în formă&quot; Superliga
SPORT.RO
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Eddy Gnahore (32 de ani) are un start modest la FCSB, după ce în tricoul lui Dinamo a reușit să impresioneze.

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Ciprian MaricaEddy GnahoreFCSB
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Adus liber de contract de FCSB, Eddy Gnahore a prins doar trei meciuri ca titular în startul sezonului, iar ulterior a devenit rezervă, prinzând minute doar în reprizele secunde din campionat sau Cupa României.

Eddy Gnahore, apărat de Ciprian Marica: "Nu pot să uit cât de bine juca și cum ținea mijlocul lui Dinamo"

Deși era văzut drept o mare lovitură în mercato, Gnahore nu l-a convins nici pe Gigi Becali, care părea dispus, în urmă cu câteva zile, să se despartă deja de fotbalistul francez.

Gnahore este apărat însă de Ciprian Marica, acționarul celor de la Farul Constanța. Într-un exercițiu de imaginație în care a trebuit să construiască cel mai bun prim 11 din Superliga, fostul atacant l-a inclus și pe jucătorul de la FCSB.

"Merg cu Munteanu în poartă și am rezolvat problema cu jucătorul U21. Pe linia de fund merg cu Mora, Pașcanu, Pascual și Bancu. La mijloc, joc cu doi închizători - Cicâldău și Gnahore.

Chiar dacă Gnahore nu mai e bun acum și are câteva meciuri slabe la FCSB, nu pot să uit cât de bine juca și cum ținea mijlocul lui Dinamo. N-ai cum să-mi spui câ nu e fotbalist și nu știe să țină fotbalistul, dar probabil va mai avea două-trei meciuri la FCSB (n.r - râde).

După care, merg cu Macalou în bandă. Mi se pare că destabilizează bine apărarea, e periculos. În centru merg cu Cîrjan, care are ambiție, pasează foarte bine și e marcator, iar în cealaltă parte merg cu Baiaram, în ciuda faptului că nu e în formă, că toată lumea îl critică. Eu sunt antrenorul care își asumă riscuri. Dacă tot m-ați făcut antrenor pentru câteva minute, eu risc cu jucători care au demonstrat și mi-au plăcut. Îi voi forța să reintre în formă decât să merg pe mâna unora care deocamdată nu au forțat.

Vârf de atac îl iau pe Drăguș. Nici nu stau la discuții, vârf joacă!", a spus Ciprian Marica, la VOYO Sport Live.

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