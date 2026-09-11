Unul dintre concurenții din această seară îi va impresiona pe antrenori cu prestația sa: „Ai avut o interpretare dincolo de cântatul piesei, asta a fost o trăire a ta, nu știu ce te-a rănit, sper să nu te fi rănit cineva, dar așa ai cântat. M-ai convins că ai trăit asta”, îi va spune Smiley. Susținătoarea concurentului a fost chiar una dintre cele mai bune voci din România, Alexandra Căpitănescu: „îl știu de pe TikTok, a cântat Choke Me, varianta piano, și m-a impresionat foarte tare și am venit să-l susțin”. Cum va decurge momentul său, vedem în doar câteva ore.

În postura de concurent o putem vedea diseară și pe Theo Rose, care va reuși să-i lase pe colegii ei de scaune fără cuvinte! Iar pentru a o câștiga de partea ei, Irina îi va face o propunere neașteptată: „Eu n-am fost niciodată locul întâi. Tot timpul am fost locul doi. Nu-ți mai zic tot discursul că l-ai auzit de atâtea ori, dar știi ce mi-a adus mie locul doi? M-a adus pe mine în scaunul ăsta. Eu vreau să ți-l dau ție. Eu la anul plec și scaunul ăsta rămâne liber și eu vreau să ți-l dau ție.”

Emoțiile concurenților le va simți și actrița Carmen Tănase, care va cânta pe scenă, spre surprinderea tuturor. Care este motivul, dar și cum vor lupta antrenorii pentru vocile pe care și le doresc în echipe, aflăm în această seară, de la 20:30, la PRO TV. Emisiunea poate fi urmărită, în avans, pe VOYO.