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Cele mai tari meciuri ale etapei a patra din Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.

Derby-ul Manchester dintre City și United este de departe cea mai tare partidă a etapei, dar marile echipe Liverpool, Arsenal, Chelsea și Tottenham vor avea parte de meciuri extrem de interesante.

Cum arată runda #4 din Premier League

Etapa debutează cu meciul de pe „Anfield” dintre Liverpool și Fulham, care se va juca sâmbătă, de la ora 17:00.

De la aceeași se vor juca și Chelsea -Hull City, Crystal Palace – Ipswich, Aston Villa – Nottingham Forest și Bournemouth – Brentford.

Tottenham o va întâlni pe Everton, de la ora 19:30, în timp ce campioana Premier League, Arsenal se va deplasa pe terenul lui Sunderland, iar meciul va avea loc de la 22:00.

Cu siguranță, cel mai tare meci al etapei a patra din Premier League este Manchester United - Manchester City, care se joacă duminică, de la ora 18:30.

Sâmbătă, 12 septembrie

Liverpool – Fulham, 17:00

Bournemouth – Brentford, 17:00

Aston Villa – Nottingham Forest, 17:00

Chelsea – Hull City, 17:00

Crystal Palace – Ipswich, 17:00

Tottenham – Everton, 19:30

Sunderland – Arsenal, 22:00

Duminică, 13 septembrie

Coventry – Brighton, 16:00

Manchester United – Manchester City, 18:30

Luni, 14 septembrie