- Articol susținut de Superbet
Cele mai tari meciuri ale etapei a patra din Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.
Derby-ul Manchester dintre City și United este de departe cea mai tare partidă a etapei, dar marile echipe Liverpool, Arsenal, Chelsea și Tottenham vor avea parte de meciuri extrem de interesante.
Cum arată runda #4 din Premier League
Etapa debutează cu meciul de pe „Anfield” dintre Liverpool și Fulham, care se va juca sâmbătă, de la ora 17:00.
De la aceeași se vor juca și Chelsea -Hull City, Crystal Palace – Ipswich, Aston Villa – Nottingham Forest și Bournemouth – Brentford.
Tottenham o va întâlni pe Everton, de la ora 19:30, în timp ce campioana Premier League, Arsenal se va deplasa pe terenul lui Sunderland, iar meciul va avea loc de la 22:00.
Cu siguranță, cel mai tare meci al etapei a patra din Premier League este Manchester United - Manchester City, care se joacă duminică, de la ora 18:30.
Sâmbătă, 12 septembrie
- Liverpool – Fulham, 17:00
- Bournemouth – Brentford, 17:00
- Aston Villa – Nottingham Forest, 17:00
- Chelsea – Hull City, 17:00
- Crystal Palace – Ipswich, 17:00
- Tottenham – Everton, 19:30
- Sunderland – Arsenal, 22:00
Duminică, 13 septembrie
- Coventry – Brighton, 16:00
- Manchester United – Manchester City, 18:30
Luni, 14 septembrie
- Leeds – Newcastle, 22:00