PROGRAM Runda #4 din Premier League se anunță ON FIRE! Manchester derby împarte lumea în două: ce meciuri au Liverpool, Arsenal, Chelsea și Tottenham

Runda #4 din Premier League se anunță ON FIRE! Manchester derby împarte lumea în două: ce meciuri au Liverpool, Arsenal, Chelsea și Tottenham Premier League
SPORT.RO
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Premier League se vede în exclusivitate pe VOYO SPORT 1 și pe platforma VOYO.

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Din articol

Cele mai tari meciuri ale etapei a patra din Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.

Derby-ul Manchester dintre City și United este de departe cea mai tare partidă a etapei, dar marile echipe Liverpool, Arsenal, Chelsea și Tottenham vor avea parte de meciuri extrem de interesante.

Cum arată runda #4 din Premier League

Etapa debutează cu meciul de pe „Anfield” dintre Liverpool și Fulham, care se va juca sâmbătă, de la ora 17:00.

De la aceeași se vor juca și Chelsea -Hull City, Crystal Palace – Ipswich, Aston Villa – Nottingham Forest și Bournemouth – Brentford.

Tottenham o va întâlni pe Everton, de la ora 19:30, în timp ce campioana Premier League, Arsenal se va deplasa pe terenul lui Sunderland, iar meciul va avea loc de la 22:00.

Cu siguranță, cel mai tare meci al etapei a patra din Premier League este Manchester United - Manchester City, care se joacă duminică, de la ora 18:30.

Sâmbătă, 12 septembrie

  • Liverpool – Fulham, 17:00
  • Bournemouth – Brentford, 17:00
  • Aston Villa – Nottingham Forest, 17:00
  • Chelsea – Hull City, 17:00
  • Crystal Palace – Ipswich, 17:00
  • Tottenham – Everton, 19:30
  • Sunderland – Arsenal, 22:00

Duminică, 13 septembrie

  • Coventry – Brighton, 16:00
  • Manchester United – Manchester City, 18:30

Luni, 14 septembrie

  • Leeds – Newcastle, 22:00

Erling Haaland se teme din cauza ratării pregătirii de vară 

Golgheterul „cetăţenilor” a avut un început puternic de sezon, cu trei goluri marcate în primele trei meciuri ale echipei sale.

Dar jucătorul de 26 de ani nu a participat la pregătirea din presezon, după ce a condus selecţionata Norvegiei până în sferturile de finală ale CM 2026 şi recunoaşte că acest lucru ar putea avea un cost.

Haaland a declarat pe canalul său de YouTube: „Noul sezon a început şi nici măcar nu am avut presezon. În mod normal, am puţin presezon, dar de data aceasta, pur şi simplu nimic. Partea fizică va veni - dacă reuşeşti să nu te accidentezi, dar trebuie să fii în top şi din punct de vedere mental, iar asta nu este uşor”.

Haaland: „Uneori avem nevoie şi de o pauză”

„Trebuie să avem acel sentiment de nerăbdare să revenim, dar nu o facem pentru că nu este timp să stăm departe de fotbal, deoarece sunt atât de multe meciuri şi sezonul este mai lung. 

Nu mă plâng, pentru că este totuşi un lucru pozitiv că poţi juca fotbal pe tot parcursul anului şi poţi trăi din asta. Dar uneori avem nevoie şi de o pauză. 

Aşa că vom vedea. Nu am mai fost în această situaţie înainte. Nu am jucat niciodată o Cupă Mondială, aşa că nu ştiu cum este”, a adăugat norvegianul.

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