Universitatea Craiova a câștigat cu 5-0 meciul cu Csikszereda și a profitat de pașii greșiți făcuți de Dinamo, FC Botoșani și Rapid, reușind să urce pe primul loc în Superligă la finalul anului 2025. Oltenii sunt văzuți drept candidați la titlu chiar și de patronul celor de la FCSB, Gigi Becali.

Rotariu știe de ce au nevoie Dinamo și Rapid, care au pierdut în ultima etapă din 2025 meciurile cu UTA Arad (2-0), respectiv FCSB (2-1). Crede că ambele vor fi în căutarea unui atacant în această perioadă de mercato.

Iosif Rotariu: ”Dinamo și Rapid? Cu oscilații”

Dacă dinspre Rapid ar fi zvonuri potrivit cărora nu ar fi alocat un buget pentru transferuri, Dinamo a anunțat deja că este în căutarea unui atacant, având în vedere că prestațiile lui Stipe Perica și Alexandru Pop nu au fost pe măsura așteptărilor.

„Cu oscilații. Când foarte bune, când... cred că și ele vor aduce întăriri în această perioadă. Cred că ambelor le lipsesc oamenii de gol, atacanții.

Clar că vor face o analiză corectă, clară și vor aduce întăriri. Dar, cum am zis, un plus este pentru Craiova”, a spus Iosif Rotariu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

În prima etapă din 2025, atât Dinamo, cât și Rapid, vor juca pe teren propriu. Dacă ”roș-albii” vor avea parte de un test dificil, cu Universitatea Cluj, una dintre echipele cu pretenții la titlu, giuleștenii vor primi vizita ultimei clasate Metaloglobus.

Cum va arăta prima etapă din 2026 a Superligii: