Ruben Amorim, în vârstă de 39 de ani, a semnat un contract până în 2027 cu Manchester United, după ce clubul englez a plătit 11 milioane de euro pentru a activa clauza sa de reziliere cu Sporting Lisabona. Amorim este așteptat să debuteze pe banca lui Manchester United în meciul din campionat cu Ipswich Town, din acest weekend.

Manchester United ocupă locul 13 în Premier League, după un start de sezon dezamăgitor, iar în una din primele ședințe de pregătire în care a avut tot lotul la dispoziție, după acțiunea naționalelor din Nations League, Ruben Amorim a fost surprins ca fiind nemulțumit de anumite aspecte și le-a atras atenția jucătorilor.

Ruben Amorim ”a dat negativ din cap” când a văzut lipsa de viteză și intensitate, conform publicațiilor de presă sportivă din Anglia, motiv pentru care le-a spus fotbaliștilor că își dorește să crească ritmul. Mai mult, antrenorul chiar a fost surprins de ”limita” arată de starurile lui Manchester United, dar în același timp a fost impresionat de calitățile unor jucători, în alte privințe.

Mutarea pe care o vrea Ruben Amorim

Viitorul lui Casemiro a fost pus sub semnul întrebării. Chiar dacă și-ar dori să continue pe Old Trafford, presa internațională a anunțat că antrenorul portughez are ale planuri.

Pe lista de interes a tehnicianului se află Ederson (25 de ani), de la Atalanta, pentru care Manchester United ar trebui să plătească aproximativ 60 de milioane de euro.

40 de milioane este cota de piață a lui Ederson, potrivit Transfermarkt

17 meciuri, un gol și un assist are brazlianul în acest sezon pentru gruparea din Serie A

Casemiro are în palmares are Champions League (x5), UEFA Super Cup (x3), FIFA Club World Cup (x3), La Liga (x3), Copa del Rey (1), Supercopa de Espana (x3), Copa Sudamericana (1), FA Cup (1), EFL Cup (1), Copa America (2019), South American U20 Championship (2011), South American U17 Championship (2009) și FIFA U20 World Cup (2011).

În vară, brazilianul a fost dorit de cele mai importante patru cluburi din Arabia Saudită, dar acestea nu s-au înțeles cu Manchester United în privința sumei de transfer.