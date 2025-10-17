Poate fi cedat pentru mai puțin de 50 de milioane de euro

Bruno Fernandes este căpitanul lui United și este considerat de către fani cel mai bun transfer din ultima decadă. Portughezul a strâns 100 de goluri și 86 de pase decisive în 298 de meciuri jucate pentru "Diavolii Roșii", dar viitorul său pe Old Trafford este incert.



Mijlocașul are contract cu echipa din Manchester până în iunie 2027 și a refuzat recent o ofertă de la Al Hilal. Deși nici nu vrea să audă de o mutare în Arabia Saudită, agenții săi ar fi fost contactați de Bayern Munchen. Dacă nu se va reuși reînnoirea contractului până în ianuarie 2026, acesta va fi lăsat să plece pentru 40 de milioane de lire sterline (46.1 milioane de euro), în perioada de mercato din vara anului viitor, anunță presa engleză.



A câștigat de două ori Nations League cu Portugalia

Bruno Miguel Borges Fernandes (31 de ani) este născut la Maia (Grande Porto) și s-a format la juniorii cluburilor Infesta FC, Boavista Porto și ADR Pasteleira. La nivel de seniori a evoluat pentru Novara (2012-2013), Udinese (2013-2016), Sampdoria (2016-2017), Sporting Lisabona (2017-2020) și Manchester United (2020-prezent). Are 84 de selecții și 25 de goluri pentru naționala de seniori a Portugaliei.



În palmares are Taca de Portugal (2018-2019), Taca da Liga (2017-2018, 2018-2019), FA Cup (2023-2024), EFL Cup (2022-2023), două finale de Europa League (2020-2021, 2024-2025), UEFA Nations League (2018-2019, 2024-2025), Primeira Liga Team of the Year (2017-2018, 2018-2019), LPFP Primeira Liga Player of the Year (2017-2018, 2018-2019), titlul de golgheter al Taca de Portugal (2018-2019) și Europa League (2019-2020, 2024-2025), Europa League Squad of the Season (2017-2018, 2019-2020, 2020-2021, 2024-2025), PFA Premier League Team of the Year (2020-2021), FSA Men's Player of the Year Award (2020) și ESM Team of the Year (2020-2021). Poate juca ca închizător, mijlocaș central și mijlocaș ofensiv și este cotat la 50 de milioane de euro (United l-a cumpărat cu 65 de milione de euro, în ianuarie 2020).



Foto - Getty Images

