Manchester United mai și vinde! Ofertă pentru atacantul de 78 milioane de euro

Manchester United și AC Milan negociază transferul lui Rasmus Hojlund, atacantul adus anul trecut de la Atalanta pentru aproape 78 de milioane de euro.



Italienii vor un împrumut pe un sezon, cu o taxă de 6 milioane de euro și opțiune de cumpărare pentru încă 40 de milioane, în timp ce United cere ca salariul de 4 milioane de euro al jucătorului să fie acoperit integral.



Rasmus Hojlund nu e chiar mulțumit



Deși cluburile sunt aproape de un acord, mutarea stă pe loc. Hojlund, 22 de ani, ar prefera să rămână în Anglia și nu a avut încă discuții directe cu oficialii Milanului. Forma sa nu a impresionat sezonul trecut: doar 10 goluri în 52 de meciuri, iar venirea lui Benjamin Šeško îi poate reduce și mai mult minutele de joc.

